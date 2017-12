Kommentar: Alles hat seinen Preis

Niemand zahlt gerne mehr, als er unbedingt muss. Und der Slogan „Geiz ist geil“ hat Einsteins „Was nichts kostet, ist auch nichts wert“ als Leitmotiv des Konsums längst abgelöst. Von Sebastian Schilling

Da ist es kein Wunder, dass auch Kriminelle daraus einen Vorteil ziehen wollen, und in Internet-Shops Waren verkaufen, die sie dann nicht liefern.

Aber ganz wehrlos ist man dagegen ja nicht. Wenn etwas sehr viel billiger als üblich angeboten wird, müssen die Alarmglocken schrillen. Da muss man sich – bevor man per Vorkasse zahlt – schon mal fragen, ob das mit rechten Dingen zugehen kann. Zwar will die Werbung uns glauben machen, dass man besonders im Internet alles noch billiger bekommen kann. Und Rabattschlachten wie der Black Friday oder der Cyber Monday scheinen das zu bestätigen.

Doch alles hat seinen Preis, auch die vermeintlich günstigen Schnäppchen im Internet. Den zahlen unter anderem die Amazon-Mitarbeiter, die unsere Bestellungen im Lager zusammenklauben und verpacken. Osteuropäische Fahrer, die für einen Hungerlohn im Auftrag der Paketdienstleister die Waren bringen, gehören auch in dieses Bild.

Betrug ist Betrug, keine Frage. Aber es mutet doch wie eine hintersinnige Pointe an, dass manches Angebot so unverschämt billig ist, dass der Käufer am Ende selbst die Zeche dafür zahlen muss.

