Kommentar zu: Gesetzentwurf gegen Hetze im Netz

Bei Facebook, Twitter, YouTube und Co. zählt vor allem eins: Tempo. Egal was geschieht, es wird sekundenschnell ins Netz gestellt. Nun entspricht aber nicht alles, was gepostet oder getwittert wird, der Wahrheit oder ist legal. Und bei der Kontrolle oder dem Löschen strafbarer Inhalte drücken die Sozialen Netzwerke bislang nicht aufs Tempo – trotz Selbstverpflichtung. Von Angelika Dürbaum

Justizminister Heiko Maas reicht es jetzt. Der SPD-Minister droht den Plattformen per Gesetzentwurf mit Geldbußen, wenn sie sich beim Löschen von Hasskommentaren, Beleidigungen, Verleumdungen, Aufforderungen zu Straftaten oder Bedrohungen zu viel Zeit lassen. Ob Maas durchschlagenden Erfolg haben wird, darf bezweifelt werden. Die internationalen Multis dürften mit deutschen Paragrafen nur schwer zu beeindrucken sein, und eine Geldbuße von maximal 50 Millionen Euro kratzt Unternehmen, die pro Quartal Milliarden verdienen, auch nicht großartig.

Trotzdem ist der Vorstoß des Ministers richtig und wichtig. Das Internet als rechtsfreie Zone kann keiner wollen – auch Facebook und Co. nicht. Damit untergraben sie schließlich auf Dauer ihre eigene Geschäftsgrundlage. Maas sollte sein Vorhaben zudem in die europäischen Gremien einbringen, da ist die Schlagkraft ungleich höher.

Das Handy als Wegweiser: nützliche Apps für Autofahrer Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa