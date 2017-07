Kommentar: Immer noch ein Tabuthema

Für erstaunlich viele Kinder und Jugendliche in Deutschland ist es trauriger Alltag: Sie werden von ihren eigenen Eltern geschlagen oder seelisch gequält. Von Peter Schulte-Holtey

Eine Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes beschreibt die Lage treffend: „Das Ideal, dass Kinder ohne Gewalt aufwachsen sollen, ist in der Bevölkerung angekommen – die tatsächliche Realität in den Familien sieht aber anders aus.“ Neue Statistiken bestätigen es: Schläge, sexueller Missbrauch, Demütigung – Kinder leiden, oft im häuslichen Umfeld, oft in Trennungssituationen der Eltern. Und die Zahl der Gewaltopfer steigt wieder. Besonders schlimm: Es ist ein ungemeines Tabuthema in unserer Gesellschaft. Sehr viele haben Gewalterfahrungen, aber kaum jemand hat Interesse daran, das Ausmaß öffentlich zu machen. Kinder werden noch zu sehr als Besitz ihrer Eltern angesehen, ihre Situation als Privatangelegenheit betrachtet.

Die Frage ist: Wie kann geholfen werden? Ein Patentrezept wird es nicht geben – die Problemlage ist zu vielschichtig. Es gibt Eltern, die fühlen sich überfordert – sind verzweifelt und holen sich Rat, das ist gut! Andere lehnen das strikt ab. Den Jugendämtern fehlt schlicht das Personal, um die vielen Problemfamilien mehr in Augenschein zu nehmen. Aber Freunde, Nachbarn und Familienmitglieder können handeln: Sie müssen genauer hingucken, auf Auffälligkeiten achten. Das kann jeder leisten. Es muss doch jedem klar werden, dass Gewalt an schutzlosen Kindern uns alle angeht.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa