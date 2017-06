Kommentar: Härtere Strafen für Raser

Härtere Strafen zu fordern, zählt zum Einmaleins des Populismus. Insbesondere vor wichtigen Wahlen übertrumpfen sich Politiker mit dem Ruf nach dem starken Arm des Staats. Von Carsten Müller

Vor diesem Hintergrund muss auch das gemeinsame Vorgehen der Justizminister aus den Ländern und dem Bund gegen illegale Autorennen betrachtet werden. Als Wahlkampfgetöse lässt sich die Initiative dennoch nicht abtun. Illegale Autorennen werden zunehmend zu einem Problem, das allein mit erhöhter Polizeipräsenz nicht zu lösen ist, weil die meist spontan sich ergebenen Wettrennen kaum zu kontrollieren sind.

Allerdings hat die Rechtsprechung dieser Entwicklung längst Rechnung getragen. Wenn Menschen zu Schaden kommen, werden zunehmend Freiheitsstrafen verhängt. In Köln wurden zwei Raser unlängst wegen fahrlässiger Tötung einer Radfahrerin zu Bewährungsstrafen verurteilt. Und vor wenigen Monaten entschied erstmals ein Berliner Gericht auf Mord, weil beim automobilen Kräftemessen zweier Männer auf dem Kurfürstendamm ein Unbeteiligter ums Leben gekommen war. Laut Gericht hatten die Angeklagten ihre PS-starken Wagen als „gemeingefährliches Mittel“ eingesetzt. Das Auto als Mordwaffe. Es gibt also bereits ein rechtliches Instrumentarium, um potenzielle Raser abzuschrecken.

Wer wirklich etwas ändern will, müsste eigentlich weiter denken: In unserer Gesellschaft gilt schnelles Fahren noch immer als Ausdruck von Männlichkeit. So lange sich das nicht ändert, wird der fatale Trend leider anhalten.

