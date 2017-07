Kommentar: Klinikärzte beklagen Spardruck

Jeder fünfte angestellte Klinikarzt trägt sich mit dem Gedanken, seinen Beruf aufzugeben. Dieses Ergebnis einer Mitgliederbefragung unter angestellten Ärzten durch den Marburger Bund sagt viel über die aktuellen Arbeitsbedingungen in Kliniken aus. Von Frank Pröse

Auch wenn die Veröffentlichung des „MB-Monitors“ durch die Ärztegewerkschaft nicht zufällig in die Phase von Tarifverhandlungen fällt, dürften die Klagen in der Öffentlichkeit auf offene Ohren stoßen. Längst hat sich herumgesprochen, wie sich ökonomischer Druck, Personalmangel und überbordende Bürokratie auf den Klinikalltag auswirken.

Die strengen wirtschaftlichen Vorgaben führen dazu, dass dem Patienten immer weniger Zeit gewidmet werden kann. Und das betrifft den gesamten stationären Aufenthalt, von der Aufnahme über Operation und Pflege bis zur Entlassung. Wo früher drei Assistenzen für eine Operation als notwendig erachtet wurden, wird heute schon mal die Reduzierung auf zwei Helfer ausgetestet. Die Pflegekräfte bekommen schon mal eine Station zusätzlich aufgebrummt, um die sie sich kümmern müssen. Um Kosten zu sparen, werden Patienten früher nach Hause geschickt, was den einen oder anderen der befragten Ärzte zurecht an seinem Beruf zweifeln lässt. Aus der Gruppe der Kritiker kommt denn auch der Vorwurf, dass auch Kollegen in den Ambulanzen eine „Fünf-Minuten-Medizin“ praktizierten, deren Schäden in der Klinik zu besichtigen seien.

Wie werde ich Heilerziehungspfleger/in? Zur Fotostrecke

Die schlechte Nachricht vorweg: Dem ökonomischen Druck werden die Kliniken nicht entgehen können. Auch der Betrieb eines Krankenhauses muss sich letztlich rechnen. Wenn sich die Branche aber auf einen Personalschlüssel bei Pflegern und Ärzten einigen könnte, was eine gewisse Gleichbehandlung am Markt garantierte, wäre ein kleiner Schritt zur Besserung getan. Um Patienten besser betreuen und versorgen zu können, wäre aber eine bürokratische Abrüstung vonnöten. Dieser Auftrag geht an Politik und Selbstverwaltung, die sich mit dem Argument auseinandersetzen müssen, dass die Dokumentationswut unter anderem möglichen anwaltlich vorgetragenen Ansprüchen der Patienten geschuldet ist.

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © op-online.de