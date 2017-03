Kommentar zu Niederlande und Türkei

Für Regierungen ist es äußerst schwierig, sich von diplomatischen Gepflogenheiten zu lösen. Und dennoch gibt es gerade in der aktuellen Ära der Marktschreier Vorkommnisse, die ein Ziehen der Reißleine erfordern. Insofern: Solidarität mit der niederländischen Regierung. Endlich scheint jemand zu begreifen, dass ein Wahnsinniger und seine Getreuen nicht mit gutem Zureden zu stoppen sind. Von Frank Pröse

Sicher, das Zeichen staatlicher Souveränität, das viele aus Berlin vermissen, ist dem Wahlkampf geschuldet, weil der niederländische Ministerpräsident Rutte unter Druck stand, sich als starker Premier zeigen zu müssen. Aber es gehört in dieser Position eine Portion Mut aus grundsätzlicher Überzeugung dazu, die Spannungen zwischen Holland und der Türkei eskalieren zu lassen, indem dem türkischen Außenminister Cavusoglu die Landung verweigert und schließlich der Autokonvoi der türkischen Familienministerin gestoppt wird. Beide Politiker hatten für das geplante türkische Referendum Wahlkampf machen wollen.

Hätte Cavusoglu in Rotterdam auftreten können, hätte dies Rutte in eine äußerst schwierige Lage gebracht, hatte er doch in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass ein Wahlkampfbesuch Cavusoglus in den Niederlanden unerwünscht sei. Außerdem macht auch wieder einmal der Ton die Musik: Cavusoglu hatte vor dem Entzug der Landeerlaubnis erklärt, die Niederländer behandelten die Türken im Land wie Geiseln. Und: „Wenn meine Reise die Spannungen erhöht, na und? (…) Ich bin ein Außenminister, und ich kann hingehen, wo auch immer ich will.“ Das konnte sich Rutte nicht gefallen lassen.

Der Versuch der Türkei, in Holland Wahlkampf zu machen, war aber vor allem auch eine gute Gelegenheit, ein drastisches Zeichen zu setzen, kurz vor der Wahl im eigenen Land. Ein wahlkämpfender türkischer Präsident Erdogan ist bei Rutte auf jemanden getroffen, der den Konflikt in seinem Wahlkampf für sich nutzen und eigene Ziele verfolgen kann. Das war den türkischen Wahlkämpfern offensichtlich gleichermaßen bekannt wie egal, weil es ihnen jenseits der üblichen Diplomatie ausschließlich um die Durchsetzung ihrer Ziele und Interessen geht. Eine gewisse Eskalation ist von Ankara immer eingepreist. Mit der niederländischen Regierung haben sich Erdogan & Co. allerdings verrechnet.

