Kommentar: Notaufnahme zum Notfall geworden

Deutschlands Notaufnahmen sind selbst zum Notfall geworden. Überfüllung und Personalmangel bilden eine brisante Gemengelage – nicht nur für Hilfe suchende Patienten. Von Angelika Dürbaum

Auch Ärzten und Politikern brennt das Thema auf den Nägeln. Seit Wochen übertreffen sie sich mit immer neuen Vorstößen, wie die Misere in den Griff zu bekommen sei. Allen voran – Deutschlands oberster Kassenarzt. So brachte Andreas Gassen eine Eintrittsgebühr für Patienten ins Gespräch, die sich in der Notaufnahme behandeln lassen, obwohl möglicherweise gar kein Notfall vorliegt.

Nun will er über die seit Jahren existierende, aber wenig bekannte Bereitschaftsdienstnummer 116117 vorab klären, ob Patienten tatsächlich ins Krankenhaus gehen sollen oder ob nicht doch ein Besuch beim Hausarzt reicht.

Wenn es nicht so traurig wäre, man könnte glatt darüber lachen. Natürlich liegt im Gesundheitsbereich vieles im Argen, aber mit solchen Vorschlägen ist keine Gesundung in Sicht. Der zuständige Minister Jens Spahn sollte alle Verantwortlichen schnellstmöglich an einen Tisch holen, um gemeinsam nach wirksamen Rezepten für die Notaufnahmen zu suchen. Denn zurzeit drängt sich der Verdacht auf, es geht nur noch um die Abschreckung von Patienten und nicht um Hilfe für Kranke.

