Kommentar: Reparatur an den Kriterien

Es ist eine Binse: Wie bei vielen anderen Berufsbildern auch, sind die in der Schule erreichten Noten eher nicht als formales Auswahlkriterium für künftige Mediziner geeignet. Von Frank Pröse

Was sagt denn ein 1-er Abitur aus? Oder was macht den Unterschied zwischen einer Durchschnittsnote von 1,8 gegenüber der 2,2 des Konkurrenten um einen Studienplatz aus? Rückschlüsse auf die jeweilige Intelligenz sind eher unzulässig, besonders ausgeprägter Fleiß und eine gehörige Portion Ehrgeiz kann in beiden Fällen vermutet werden. Überhaupt hat die Verwendung des Durchschnitts als Kriterium ihre Schwächen, führt das in der Praxis doch dazu, dass zum Abitur hin Inhalte abgewählt werden, die für das künftige Studium wichtig wären, aber hart benotet werden, wie beispielsweise Naturwissenschaften.

Zweifel, ob über ein Top-Abitur und etwas Glück im Bewerbungsverfahren die besten Mediziner gefunden werden, sind also berechtigt. Und jetzt hat sogar das Verfassungsgericht festgestellt, dass die gängige NC-Praxis unter dem Aspekt der Chancengleichheit mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Für die zwei Drittel der Plätze, für die die Hochschulen ihre Bewerber aussuchen dürfen, müssen sie andere Kriterien anlegen als im zentralen Vergabesystem vorgesehen, also bei der Bestenliste nach Durchschnittsnote und der Wartezeitregel.

Beispiele dafür gibt es längst. So experimentieren Medizinfakultäten in Hamburg und Augsburg mit Zulassungsverfahren, bei denen der Numerus clausus nicht mehr so wichtig ist. Anderenorts werden Bewerber in ausführlichen Gesprächen auf ihre menschliche und wissenschaftliche Eignung überprüft. Besonders objektiv scheint das zwar nicht. Aber: So unterschiedlich, wie die Schulnoten in den verschiedenen Bundesländern zustande kommen, ist auch das Abitur bestenfalls pseudo-objektiv.

Immer gilt: Ein gutes Abitur schadet nicht. Aber mit diesem Zeugnis werden bei weitem nicht alle Eigenschaften ausgewiesen, die später einen guten Arzt ausmachen. Dass das Bundesverfassungsgericht jetzt Vorgaben macht, die den Einfluss der Note verringern, ist richtig. Freilich ist die Eignung zum Beruf auch mit den von den Richtern formulierten Vorgaben nicht eindeutig zu beurteilen. Die Berufsbilder in der Medizin sind so verschieden, dass sich keine allgemein gültige Aussage treffen lässt. Aber die Kriterien bei der Auswahl der Bewerber dürften durchsichtiger, überprüfbar und bundesweit einheitlicher werden. Nebenbei verpassen die Richter dem Kultusbetrieb eine Ohrfeige, indem sie eine Verrechnung der einer kleinstaatlichen Politik geschuldeten Noten-Unterschiede vorschreiben.

Quelle: op-online.de