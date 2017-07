Kommentar: Werben für Demokratie

Die Jugend von heute quadratisch, praktisch, gut? Beim ersten Blick auf die Ergebnisse der Studie des Umfrageinstituts Yougov und der Zeitschrift Bravo könnte man dies annehmen. Von Peter Schulte-Holtey

Wichtige Aussagen der Untersuchung: Im Superwahljahr 2017 spielt Politik auch für die unter 18-jährigen (Noch-) Nichtwähler eine große Rolle. Ob im Gespräch mit Freunden und Familie oder im Schulunterricht: Ein Drittel der 14- bis 17-Jährigen informiert sich aktiv über politische Themen. Vier von fünf finden es wichtig, wählen zu gehen, damit die eigenen Interessen vertreten werden.

Wer genauer hinschaut, entdeckt aber schnell, dass diese Studien-Ergebnisse auch mit großer Klarheit die ganze Enttäuschung der jungen Menschen von der Politik widerspiegeln: Sie fühlen sich von Politikern nicht ernst genommen, schlecht vertreten, wünschen sich mehr Ehrlichkeit und Direktheit von den Volksvertretern, verständlichere Vermittlung der Inhalte.

Wer darin einen sich anbahnenden verstärkten Generationenkonflikt sieht, ist auf der richtigen Spur. Denn sogar die Teens merken inzwischen, dass die Jungen in der Politik an Gewicht verlieren. In Deutschland, der zweitältesten Gesellschaft der Welt und der ältesten Europas, bestimmen längst vermehrt die Interessen älterer Wähler die politische Agenda. Teens und Twens haben offenbar den Eindruck, dass bei jeder Wahl vor allem „Geschenke“ der Parteien zugunsten der Mehrheit, also der älteren Generation, im Vordergrund stehen. Der wünschenswerte demografiefeste Umbau der Sozialsysteme oder die überfällige, spürbare Finanzoffensive bei der Weiterentwicklung des Bildungssystems – all dies bekommt von den großen Parteien keine Vorfahrt.

Für die vielen alt gewordenen Mitglieder und Funktionäre bei CDU, SPD und Co. gibt es also ein riesiges Aufgabengebiet. Wer erlebt hat, wie ernsthaft, verständig und kooperativ Jugendliche Ideen, Wünsche und Kritik zum Beispiel in Schulveranstaltungen vorbringen, wird am Sinn einer verstärkten Einbindung in die Jugendarbeit – in Kommunen, Parteien und so weiter – kaum zweifeln. Es geht darum, bei den Jungen mehr für die Demokratie zu werben.

Eine Bravo-Redakteurin sagte gestern richtig mit Blick auf die Jugend in Deutschland: „Ihre Haltung zur demokratischen Grundordnung entwickelt sich nicht erst, wenn sie als Erstwähler in den Fokus von Wahlkampfstrategen der Parteien rücken.

