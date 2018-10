Kommentar: Politlabor Hessen

Liebe Wählerinnen und Wähler, Sie können am Wochenende mit der Abgabe ihrer Stimme eine Duftmarke setzen, die bis unter die politische Käseglocke in Berlin ihre Wirkung entfaltet. Von Frank Pröse

Das Ergebnis der Wahl in Hessen könnte dort die Große Koalition sprengen, zum Sturz der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles führen und vielleicht sogar Angela Merkels politische Karriere beenden. Wenn die bisher veröffentlichten Umfrageresultate am Sonntagabend an den Urnen in etwa bestätigt werden, dann dürften nach der Wahl die Diskussionen über den weiteren Bestand der Bundesregierung jene über die Farben einer möglichen Regierung in Wiesbaden überlagern.

Insofern spielt die derzeitige Konstellation jenen in die Hände, die mit der Abgabe ihrer Stimme in Hessen „denen da oben in Berlin“ einen Denkzettel verpassen wollen. Das sind auch gerade nach den Erfahrungen aus Bayern und den Ergebnissen der jüngsten Umfragen nicht wenige. Es geht am Wahlsonntag aber um die Zukunft in Hessen, darum, wie sich das Land in puncto Sicherheit, Erziehung und Bildung, Verkehr und Infrastruktur, Umwelt, Wirtschaft, Digitalisierung, sozialer Gerechtigkeit etc. aufstellt. Es geht um Entscheidungen in direkter Nachbarschaft jedes Einzelnen, um das, was die Parteien in einer komplexen Gesellschaft und unter dem Zwang zu Kompromissen für zumutbar halten. Deshalb lohnt der Blick in die Wahlprogramme, die Beschäftigung mit den Spitzenkandidaten. Zur Meinungsbildung gehört aber auch der Blick zurück auf die Arbeit der bisherigen Regierung. Und da kann unter anderem festgehalten werden, dass durch geschicktes Ausbalancieren ursprünglich auseinanderstrebender Interessen in der Regel gute Kompromisse gefunden wurden. Wer denkt beispielsweise schon daran, die Integration von Flüchtlingen bei Verhandlungen um zusätzlichen Stellen bei der Polizei ins Spiel zu bringen? Klar, mehr und besser geht immer. Aber können sich die Hessen nicht gerade mit Blick auf Berlin glücklich schätzen, von Schwarz-Grün regiert worden zu sein?

Wenn schon CDU und Grüne in Hessen es schaffen, in gegenseitigem Respekt und Vertrauen überraschend harmonisch und bei allen Versäumnissen in bildungs- und wohnungspolitischen Fragen oder bei der Luftreinhaltung unterm Strich dann doch recht erfolgreich zu regieren, dann verlieren andere bisher allgemein für undenkbar gehaltene Bündnisse ihren Schrecken; zumal die Spitzenkräfte der in Frage kommenden Parteien einen fairen Wahlkampf geführt haben und bei der von ihnen je nach Wahlausgang propagierten Farbenlehre letztlich doch recht flexibel aufgestellt sind. Rot-Grün hat sich ehedem in Hessen gut geschlagen, jetzt auch Schwarz-Grün – warum sollte da in der Mitte Deutschlands nicht auch ein Pakt mit den Linken funktionieren?

Die Hessen können sich also ob ihrer möglichen neuen Regierungskoalition entspannen. Adrenalinsteigernd wird es am Wahlabend gleichwohl, nämlich mit der Beantwortung der Frage, wer von CDU und SPD für die verheerende Politik der Parteifreunde in Berlin am meisten abgestraft wurde. Im Vorfeld hat es Ministerpräsident Bouffier in den Umfragen am heftigsten erwischt, obwohl er sich dem Rechtsschwenk der Partei verweigerte, Abstand zu den im bayerischen Wahlkampf irrlichternden CSU-Größen Seehofer und Söder suchte und bei der Aufarbeitung der Dieselaffäre auf Konfrontationskurs zur Strategie der Bundesregierung ging. Die Absetzstrategie scheint allerdings beim Wähler nicht verfangen zu haben.

Alles zur Landtagswahl lesen Sie auf unserer Themenseite.

Bouffiers Kontrahent Schäfer-Gümbel ist eher die Orientierungslosigkeit seiner Partei und das fehlende Gespür von Parteichefin Nahles auf die Füße gefallen. Gegen diesen gewichtigen Genossen Negativtrend lässt sich auf Landesebene ein sachbezogener Wahlkampf bis ins Detail kaum erfolgreich führen. Dem SPD-Spitzenkandidaten bleibt so nur die Hoffnung auf ein Ergebnis, mit dem ein Bündnis zur Ablösung des Ministerpräsidenten möglich wäre.

Schäfer-Gümpel hat freilich nicht nur mit dem Gegenwind aus Berlin zu kämpfen, wofür sich seine Parteichefin sogar öffentlich entschuldigt hat. Ihm machen – zumindest nach den Umfrageresultaten – auch die sensationellen Stimmenzuwächse der Grünen zu schaffen. Diese Partei ist ein Phänomen. Mussten die Grünen überhaupt wahlkämpfen? In Berlin aus der Verantwortung und an der dort vorgelebten Leidenschaftslosigkeit und Uninspiriertheit nicht beteiligt, bundesweit mit einer weithin akzeptierten Spitze agierend, in Baden-Württemberg einen beliebten Ministerpräsidenten stellend, in Hessen geräuschlos, zuverlässig und souverän regierend, sind die Grünen in Umfrageregionen geklettert, die gemeinhin sogenannten Volksparteien vorbehalten sind.

Glaubt man den Auguren, so ist den traditionell in dieser Menge verorteten Parteien das Wahlvolk abhanden gekommen. In der einen oder anderen Rechnung mit den Linken wird deshalb sogar ein Ministerpräsident Al-Wazir möglich. Wahrscheinlich ist das zwar nicht, auszuschließen ist es in diesen turbulenten Zeiten aber eben auch nicht – zumal im politisch experimentierfreudigen Hessen nicht. Und noch sind etwa 40 Prozent der Wahlberechtigten unentschlossen…

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa