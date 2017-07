Kommentar: Senioren in Finanznot

Der Sprengstoff ist längst gelegt. Die Zahl der von Altersarmut betroffenen Rentner in Deutschland wird bald rasant wachsen; viele sind im Niedriglohnsektor beschäftigt und zahlen nur kleine Summen in die Rentenkasse ein. Von Peter Schulte-Holtey

Mit geringem Verdienst bleibt zudem kaum Spielraum, um zu sparen oder Geld für die private Vorsorge zurückzulegen. Deswegen ist es richtig, dass Sozialverbände und Schuldnerberatungsstellen, die die Altersarmut längst zu spüren bekommen, immer wieder den Finger in diese Wunde unseres Sozialsystems legen. Was besonders beunruhigen muss, ist die Tatsache, dass es derzeit noch keine brauchbaren Gegenmittel gibt. Was diskutiert wird, hilft wenig. Auch die großen Parteien bieten keine überzeugenden Rezepte an, mit denen sich die Altersarmut bei einem großen Teil der besonders bedrohten Langzeitarbeitslosen, Alleinstehenden oder Selbstständigen verhindern ließe.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Altersarmut ist Realität Beitragszahler und Rentenbezieher wollen aber Sicherheit. Es wird höchste Zeit, dass über die sich abzeichnende gesellschaftliche Schieflage intensiv diskutiert wird. Neue Modelle müssen her. Vielleicht lohnt tatsächlich der Blick nach Österreich. Dort konzentriert sich die Altersversorgung weitgehend auf die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung, in die auch Selbstständige und Beamte einbezogen werden. Zwar ist die gesamte Beitragsbelastung für Beschäftigte im Vergleich zu Deutschland höher, aber nur wenn man den Vier-Prozent-Beitragssatz zur zusätzlichen Riester-Vorsorge nicht mit einrechnet. Die Endrechnung ist überzeugend: In Österreich kommt ein vergleichbarer Neurentner auf 500 Euro mehr im Monat.

Und noch mehr Anstrengungen in der Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik sind notwendig. Denn nichts schützt besser vor Armut im Alter als ein qualifizierter, dauerhafter und fair bezahlter Job.

