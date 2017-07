Kommentar: Taubers Tweet löst Shitstorm aus

Es ist Mode geworden, schnell mal etwas Populistisches bei Facebook oder Twitter in die Welt zu blasen, um etwas später mit fadenscheinigen Entschuldigungen aufzuwarten. Von Frank Pröse

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat mit einer überheblichen, undifferenzierten Äußerung zu Minijobs für Empörung auf Twitter gesorgt. Zur Diskussion über das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU mit dem Versprechen von Vollbeschäftigung bis 2025 hatte ein Twitter-Nutzer die Frage gestellt: „Heißt das jetzt drei Minijobs für mich?“ Taubers Antwort: „Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs. “ Erst nachdem der CDU-Generalsekretär auf die heftigen Reaktionen hin noch einmal nachgelegt hatte, konnte er sich in einem zweiten Schritt zu einer Entschuldigung für seine „blöde Formulierung“ entschließen. Offenbar haben ihn seine Politikberater gezwungen, etwas zurück zu rudern.

Seine klar menschenverachtende, arrogante und lebensfremde Meinung wird der Angela Merkel treu ergebene Wadenbeißer wohl kaum geändert haben. Aber im Wahlkampf ist es eben nicht gern gesehen, wenn Politiker das rausposaunen, was sie wirklich denken, und nicht das, was ihnen Parteistrategen und Werbeprofis empfehlen. Wenn also nach vielen Stunden die Erkenntnis reift, sich für den verzapften Unsinn zu entschuldigen, hat das in diesem Fall mit dem nahenden Wahltermin zu tun.

Was bleibt: Tauber hat sich in erfrischender Authentizität und Spontanität als uninformiert, kaltherzig und arrogant geoutet. Wie für viele Twitterer gilt der Ratschlag: Öfter mal die Klappe halten und einen Gedanken zu Ende denken!

