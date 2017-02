Kommentar zum Thema Jugend und Politik

Keine Spur von „Generation Ego“. Im Zeitalter von Fusionen und Gewinnmaximierung, in dem Betriebe ihre Mitarbeiter aktiensteigernd „freisetzen“ und zugleich mit Hilfe von Briefkastenfirmen Millionen Euro Steuergelder sparen, würde man eher den ausschließlichen Rückzug ins Private vermuten. Von Peter Schulte-Holtey

Weit gefehlt: Einsatz für die Gesellschaft und für andere Menschen gehört ganz selbstverständlich zum persönlichen Lebensstil von Mädchen und Jungen dazu. Sechs von zehn Befragten der großen und einflussreichen Shell-Jugendstudie war schon selbst politisch aktiv, fast die Hälfte findet Politik wichtig. Es gibt aber ein entscheidendes Problem: Viele junge Menschen fühlen sich von der Parteipolitik schlichtweg nicht verstanden. Tatsächlich legt die aktuelle Politik und ihre Akteure viel zu sehr den Fokus auf kurzfristige Themen, auf die Rente mit 63 zum Beispiel; derzeit bringt das Wählerstimmen der Millionen Älteren, in der Zukunft macht es die Altersvorsorge der Jüngere noch schwieriger.

Jugendliche suchen zudem Gestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten; träge parteipolitische Strukturen – wie bei CDU, SPD, AfD und Co. können ihnen das aber nicht liefern. Mädchen und Jungen empfinden den Parteien- und Politikbetrieb oftmals wie eine schier undurchschaubare Maschine, die ihnen keine Freiräume zur Verfügung stellt.

Und Besserung ist nicht in Sicht: Offensichtlich verspüren die Parteien wenig Lust auf grundlegende Veränderung. Die alt gewordenen Mitglieder und die Funktionäre haben sich arrangiert, da könnten junge Leute nur stören. Jugendliche müssen mehr in die Gesellschaft eingebunden werden, ob in Vereinen oder in den Jugendorganisationen der Parteien. Da sollten sie eigene Felder bekommen, in denen sie auch Widerspruch geben dürfen.

