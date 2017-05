Kommentar: Berlin wirft Nebelkerzen

Ist jetzt die rote Linie überschritten? In Deutschland dürfe nicht über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei abgestimmt werden. Das stellt die Bundesregierung klar. Für sie ist es „politisch nicht vorstellbar“, wie der Regierungssprecher betont. Von Frank Pröse

Mit Verlaub, da wird eine politische Nebelkerze geworfen. Die Ablehnung der Abstimmung ist mit dieser Floskel doch wohl eher symbolischer Natur, eine Botschaft für den Sultan am Bosporus und allenfalls besser als ein Schweigen. Über die Chancen, ein Verbot dieser Abstimmung letztlich auch durchsetzen zu können, mag heftig gestritten werden – zumal unter Zuhilfenahme der Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen Zweifel an der Kernaussage des von der Bundesregierung in Auftrag gegeben Gutachtens erlaubt sein müssen.

Jegliche Aufgeregtheit auch über die Folgen der Doppelpassregelung ist überdies fehl am Platze. Vielmehr gilt es in Augenschein zu nehmen, wie lächerlich sich die Regierung macht, wenn es um die Beziehungen zur Türkei geht. Hat sie nicht etwa nur zugeschaut, als Erdogan sich zum Alleinherrscher wählen ließ – und das mit der Ankündigung auf Wiedereinführung der Todesstrafe? Jetzt will Berlin plötzlich nicht mehr Spalier stehen. Das wirkt dann doch aufgesetzt, vor allem angesichts der Inkonsequenz, die sich aus dem Verhalten gegenüber anderen Staaten mit Todesstrafe ablesen lässt. Wenn der ägyptische Schlächter Al-Sisi Deutschland besucht, wird Salut geschossen. Die Scheichs aus dem Emiraten oder aus Saudi-Arabien sind ebenso gern gesehene Geschäftspartner und gefragte Investoren wie die Chinesen. Auch gegenüber Washington wird in Bündnistreue geschwiegen. Und da soll es gelingen, den Türken die Achtung der Menschenrechte einzubläuen? Auf diesem Weg sind rote Linien längst überschritten und muss Wertevermittlung scheitern.

