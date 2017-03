Kommentar: "Vergewaltiger prahlen im Netz"

Selfies sind in. Die auf Armeslänge aus der eigenen Hand aufgenommenen Selbstporträts, gerne auch von Gruppen, wachsen sich langsam zur Plage aus. Von Frank Pröse

So, als ob nicht passiert sein kann, was nicht fotografisch oder per Video quasi dokumentarisch ins Netz gestellt wurde, findet sich im World Wide Web Belangloses und Datenmüll zuhauf. Das lässt sich schmerzfrei ignorieren, auch gehen dadurch Facebook-Freundschaften nicht gleich zu Bruch.

Nicht zu ignorieren sind freilich die ekligen, die brutalen, die pornografischen, die kriminellen Bilder, die Facebook seinen knapp zwei Milliarden Mitgliedern via Life-Funktion serviert. Dieser Tage machte die direkte Übertragung einer Vergewaltigung einer 15-Jährigen durch mehrere Männer in Chicago Schlagzeilen. 40 Spanner sollen den sexuellen Missbrauch verfolgt haben – keiner alarmierte die Polizei.

Der Vorfall ist keineswegs die Spitze eines nur zu erahnenden Eisbergs, er ist fast schon offenkundiger Alltag im Netz. Allein in diesem Jahr wurden weitere Vergewaltigungen in USA und Schweden im Netz präsentiert. Ein Mann in Herne stellte die Fotos des von ihm getöteten Nachbarsjungen mitsamt dem eigenen Konterfei zur Schau. Es scheint fast so, als ob Straftaten begangen würden, um zu protzen und Macht zu dokumentieren, die Macht, andere zu demütigen, um sich selbst zu erhöhen.

Es ist nicht auszuschließen, dass die seit einem Jahr mögliche Echtzeit-Interaktion via Streaming den Tätern zwar nicht unbedingt das Hauptmotiv, aber zumindest einen Beweggrund für ihre Gewalttaten liefert. Höchste Zeit also, derlei strafrechtliche Inhalte aus dem Netz zu verbannen. Seit die Büchse der Pandora geöffnet ist, sind Beleidigung, Verleumdung, mit Hass unterlegte Bedrohung und Rassismus nicht zu bändigen. Dabei wird das Recht auf Meinungsfreiheit gerne verwechselt mit dem Recht, anonym alles sagen und schreiben zu dürfen, was einem durch den Hohlkopf schießt. Allein das ist schon unerträglich. Aber jetzt geht es auch noch um die Verhütung von Verbrechen, die nur wegen der Möglichkeit einer medialen Verbreitung begangen werden könnten.

