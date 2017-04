Kommentar: Wahlkampfthema Familienpolitik

Frühere SPD-Vorschläge dazu waren ja am Widerstand der Union gescheitert. Jetzt fährt sich die Kampagnen-Lokomotive langsam warm und natürlich wollen auch die Sozialdemokraten dokumentieren, dass sie mit Entlastungen für Familien im Wahlkampf mobilisieren wollen. Von Peter Schulte-Holtey

Dass die Genossen es eilig haben, Flagge zu zeigen, liegt auf der Hand. Am Wochenende hatte CSU-Chef Horst Seehofer bereits zusätzliche Maßnahmen für Familien in Aussicht gestellt. Und CDU-„General“ Peter Tauber versicherte gestern hektisch, auch für seine Partei werde „ein Schwerpunkt sicherlich die Unterstützung von Familien mit Kindern sein“. Es geht um große Versprechen. Woher die vielen Milliarden für den Ausbau Familien- und Kinderförderung kommen sollen, wird leider noch nicht verraten.

Trotzdem gilt: Es ist ein Lichtblick, dass ein Thema, das der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder schon mal als „Gedöns“ abgetan hat, rasant in den Fokus des Wahlkampfes rückt. Doch bitte nicht so halbherzig. Denn Frauen und Männer, die Familienarbeit leisten, sind wahre Zeitkünstler und Organisationsgenies. Wer den Haushalt stemmt und Kinder erzieht, ist diszipliniert, belastbar und verlässlich. Diese Qualitäten braucht unsere Gesellschaft ebenso dringend wie die Wirtschaft. Leider ist in Deutschland die Vorstellung von der berufstätigen Rabenmutter noch immer verbreitet. Und Familienauszeit bringt oft für die vielen gut ausgebildeten Frauen berufliche Nachteile mit sich. Die Gefahr ist für sie weiterhin groß, auf der Karriereleiter außer Tritt zu geraten.

Es gibt weitere Ansatzpunkte, um Familien das Leben zu erleichtern. So muss auch für Mütter, die gerne wieder ins Berufsleben zurückkehren möchten, noch viel mehr getan werden Beim Blick auf die massiven Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den Teilzeitquoten fällt auf, dass vor allem Vätern verstärkt der Weg geebnet werden sollte, sich mehr Zeit für Kinder und Haushalt zu nehmen.

Die meisten Bundesbürger sehen Familien als zentralen und stabilen Bezugspunkt in ihrem Leben. Das sollte doch Ansporn sein, endlich für mehr Aufbruchstimmung in der Politik für Mütter, Väter und Kinder zu sorgen.

