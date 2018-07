Kommentar: Warten auf Antworten

Die Sorge vor Altersarmut ist in Deutschland weit verbreitet. Eine Umfrage belegt dies; demnach ist der Kampf dagegen bei den meisten Bundesbürgern derzeit das wichtigste Thema für eine Wahlentscheidung. Von Peter Schulte-Holtey

Verständlich – liegt doch jetzt schon jede zweite Altersrente in Deutschland unter 800 Euro im Monat. Der Sozialverband VdK warnt: „8,6 Millionen Menschen müssen mit einer Rente auskommen, die unter der Grundsicherungsschwelle von 814 Euro liegt.“

Ja, es gibt ein wachsendes Problem mit Altersarmut in Deutschland. Das sollte nicht länger geleugnet werden. Zwar will die Bundesregierung nun Erwerbsminderungsrenten verbessern; denn Menschen, die wegen Krankheit aus dem Beruf ausscheiden, tragen ein großes Risiko für Altersarmut. Für die besonders Gefährdeten, also Geringverdiener, Langzeitarbeitslose und Alleinerziehende, wird aber immer noch viel zu wenig gemacht. Sie müssen auch in Zukunft auf eine höhere Grundsicherung hoffen. Denn absehbare, überproportionale Kostensteigerungen, etwa durch immer höhere Mieten, werden den finanziellen Druck vor allem auf diejenigen, die jetzt schon im Erwerbsleben nur mit Mühe über die Runden kommen, weiter erhöhen.

Armut trifft immer mehr ältere Menschen Zur Fotostrecke

Zudem sollte eine entscheidende Frage endlich von der Politik beantwortet werden: Wie sollen Normalverdiener eine spürbare Zusatzrente zum Ausgleich des sinkenden Rentenniveaus ansparen, wenn die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank Lebensversicherung und Sparbuch entwertet?

Quelle: op-online.de