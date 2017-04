Kritik an Flugsteig für Billigflieger

Der irische Billigflieger Ryanair hat seinen Linienbetrieb am Flughafen Frankfurt bereits aufgenommen. - Foto: dpa

Wiesbaden - Die Grünen im Landtag zeigen sich irritiert angesichts der Pressemeldungen über ein geplantes Billigflieger-Terminal am Frankfurter Flughafen (wir berichteten).

„Bisher war es die Strategie der Fraport, den Frankfurter Flughafen als Drehkreuz für Umsteiger insbesondere für Langstreckenflüge zu positionieren. Nun scheint Fraport endgültig den Strategiewechsel hin zu weiteren Billigfliegern zu vollziehen, der ihre jahrelangen Ankündigungen Lügen straft“, erklärte gestern die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martina Feldmayer. Aus Sicht der Grünen ist nicht klar, ob die nun bekannt gewordenen Pläne mit dem Planfeststellungsbeschluss vereinbar sind oder „unter dem Deckmantel geltenden Rechts klammheimlich Fakten geschaffen werden sollen, die dem ursprünglichen Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses zuwiderlaufen“.

Feldmayer geht davon aus, dass das hessische Wirtschaftsministerium das Vorhaben genau prüfen wird. Unterdessen verabschiede sich Fraport Stück für Stück von ihrem einstigen Prestigeobjekt Terminal 3. Wie das geplante Luxusterminal und ein Flugsteig für Billigflieger aus Fertigbauteilen zusammenpassten, müsse die Fraport erst mal schlüssig erklären. Eine Strategie für eine nachhaltige Entwicklung des Flughafens sehe jedenfalls anders aus, so die Fraktionsvorsitzende. Bislang habe Fraport stets argumentiert, die Flughafenerweiterung sei notwendig, um die Hub-Funktion, die Qualität und die Positionierung des Flughafens in der Oberklasse zu sichern. „Soll Frankfurt nun zu einem Billigflieger-Landeplatz degradiert werden? Mit Qualität und Oberklasse haben die Pläne nichts mehr zu tun“, so Feldmayer. Auch erscheine es mindestens zweifelhaft, ob der gleichzeitige Betrieb eines Hubs entsprechend der ursprünglichen Planung und eines Billigflieger-Terminals wirtschaftlich und logistisch überhaupt darstellbar sei. - mic

