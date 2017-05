Lanz-Talk: Republikaner bringt mit Trump-Plädoyer das Publikum zum Lachen

Unfreiwillig komisch

+ © Screenshot ZDF Der deutsche Republikaner Ralph Freund sorgte bei Markus Lanz für ungewollte Lacher. © Screenshot ZDF

Am Dienstagabend war Ralph Freund, ein Unterstützer Donald Trumps in Deutschland, bei Markus Lanz zu Gast. Er versuchte sich an einem beherzten Plädoyer für den US-Präsidenten - und löste damit unfreiwillig Heiterkeit aus.