Beckstein bei Markus Lanz zu Seehofer-Zukunft: „Ich kenne meine Partei ...“

ZDF-Talkshow

+ © Screenshot ZDF Günther Beckstein war ein Jahr lang Ministerpräsident in Bayern. © Screenshot ZDF

Weiter Stillstand in der CSU: Ganz so klang Günther Beckstein am Donnerstag als Gast von Markus Lanz. Dabei war er einst in der gleichen Situation wie seine Parteifreunde Söder und Seehofer - und musste gehen.