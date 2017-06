May: Brexit-Verhandlungen können nächste Woche beginnen

Theresa May will in Sachen Brexit bald mit den Verhandlungen beginnen.

Nach den Worten der britischen Premierministerin Theresa May können die Verhandlungen über einen Brexit in der kommenden Woche beginnen.

Paris - May sagte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, an dem vereinbarten Kalender mit der EU werde festgehalten. Danach sollten die Gespräche am kommenden Montag beginnen.

May sagte nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris: „Der Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen bleibt in Kraft, sie beginnen kommende Woche.“ Bisher war vereinbart, dass die Gespräche zwischen London und Brüssel am kommenden Montag aufgenommen werden sollen. Wegen der noch ausstehenden Regieungsbildung war zuletzt aber fraglich, ob der Fahrplan eingehalten werden kann. Macron sagte nach dem Treffen mit der Premierministerin, die Brexit-Verhandlungen müssten „so schnell wie möglich starten“.

Weiter Informationen folgen.





afp