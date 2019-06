Talk bei Maybrit Illner: Gast bringt überraschendes Duo für SPD-Parteivorsitz ins Gespräch

Eigentlich sollte es bei Maybrit Illner darum gehen, wie die Volksparteien in Tritt kommen. Stattdessen gab es zu einer möglichen SPD-Doppelspitze ein schwaches Dementi - und eine überraschende Aussage.

Update vom 14. Juni 2019: Personalien und Parteivorsitzende - darum drehte sich der Talk bei Maybrit Illner über weite Strecken. Die Zukunft der Volksparteien? Debatte vertagt. Denn gleich zu Beginn brachte Publizist Wolfram Weimer gar Sigmar Gabriel als alten und neuen Parteivorsitzenden ins Spiel. Gar als Doppelspitze mit Manuela Schwesig. Und schon war die kommissarische SPD-Vorsitzende - passenderweise auch Gast in der Sendung - gefordert.

Die SPD-Frau hätte ihre eigenen Ambitionen dementieren können. Stattdessen: Ein Verweis darauf, dass das Amt nicht wie bei „Rudis Resterampe“ vergeben werde. Dass man das nicht nur machen dürfe, weil es vielleicht ein logischer nächster Karriereschritt sei.

SPD-Parteivorsitz: Manuela Schwesig äußert sich bei Illner (ZDF) zu eigenen Ambitionen

Und Schwesig ging noch weiter: „Wenn man das macht, muss man all seine Kraft investieren und unheimlich viel vor Ort bei den Menschen sein“. Das sei mit dem Amt als brandenburgische Ministerpräsidentin schwerlich vereinbar. Doch nach einem langfristigen Dementi klang das alles nicht. Also darf über das Duo Schwesig/Gabriel weiter spekuliert werden.

Um Personalien ging es auch in der weiteren Sendung. Ist Kevin Kühnert ein geeigneter Kandidat für das Amt des Parteivorsitzenden? Tobias Hans (CDU) wenig überraschend: Nein. Ist Annegret Kramp-Karrenbauer die geeignete CDU-Parteivorsitzende in der aktuellen Lage? Tobias Hans wenig überraschend: Ja.

Zitat bei Maybrit Illner: „Die nächsten 50 Jahre werden nicht so schön wie die letzten“

Die derzeit unvermeidlichen Stichworte Rezo-Video und Enteignung fielen dann auch noch in der Illner-Runde. Und im letzten Teil ging es dann sogar um Inhalte - nämlich den Klimawandel, und wie die Volksparteien auf den Erdrutschsieg der Grünen reagieren sollten. Neue Erkenntnisse: Mangelware.

Die beste Aussage des Abends kam indes von ZDF-Moderator Harald Lesch: „Die nächsten 50 Jahre werden nicht so schön wie die letzten“. Eigentlich meinte er damit die Zukunft im Klimawandel - die Aussage hätte aber auch auf die Volksparteien generell gepasst.

rpp

„Maybrit Illner“ im ZDF: Die ursprüngliche Meldung vom 13. Juni 2019

München - In der Bundesrepublik herrscht nach den EU-Wahlen Ungewissheit über die politische Zukunft. Befindet sich die Große Koalition in einer unüberwindbaren Krise? Und wenn ja, kommen bald Neuwahlen? Darüber wird es auch in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ am Donnerstag um 22.15 Uhr gehen. Unter dem Motto „SPD kopflos, CDU planlos - GroKo grün vor Neid?“ diskutiert die Moderatorin mit ihren Gästen über die aktuelle politische Lage in Deutschland. Schon in der vergangenen Woche beschäftigte sich die ZDF-Show mit der Krise der Regierung.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Steht die GroKo vor dem Aus?

Nach der bitteren Wahlniederlage der SPD bei den EU-Wahlen rumort es nun heftig in der Partei. Andrea Nahles ist mittlerweile als Vorsitzende der Partei zurückgetreten, ihre Nachfolge steht noch immer nicht fest. Einige SPD-Mitglieder fordern nun, dass die Basis den neuen Spitzenkandidaten wählen soll. Währenddessen kriselt es jedoch auch beim Koalitionspartner, immer lauter wird die Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer Eignung als Kanzler-Kandidatin. Die Grünen können von diesen Streitereien laut Umfragen nur profitieren.

„Maybrit Illner“ wird sich daher laut ZDF-Website am 13. Juni mit eben dieser ungewissen politischen Situation beschäftigen. Außerdem soll es auch um die Frage gehen, ob nun Neuwahlen anstehen, wie auch schon bei der Talkshow „Maischberger“ diskutiert wurde.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Diese Gäste werden am heutigen Abend erwartet

Manuela Schwesig (SPD): Kommissarische Parteivorsitzende

Harald Lesch: Astrophysiker und Wissenschaftsmoderator

Tobias Hans (CDU): Ministerpräsident Saarland

Sophie Passmann: Buchautorin, unter anderem „Alte Weiße Männer“

Wolfram Weimer: Verleger und Publizist

Währenddessen nahmen über 1300 MenschenAbschied am erschossenen CDU-Politiker Walter Lübcke. Am Donnerstag wurde eine Trauerfeier abgehalten, an der auch Volker Bouffier teilnahm.

mef