Talk bei Maybrit Illner: Steht die GroKo vor dem Aus? Diese Gäste diskutieren Donnerstagabend

Während die SPD mit einer verheerenden Wahlniederlage kämpft, wird in der Union Kritik an AKK laut. Darüber diskutiert Donnerstagabend Maybrit Illner in ihrer ZDF-Talkshow.

München - In der Bundesrepublik herrscht nach den EU-Wahlen Ungewissheit über die politische Zukunft. Befindet sich die Große Koalition in einer unüberwindbaren Krise? Und wenn ja, kommen bald Neuwahlen? Darüber wird es auch in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ am Donnerstag um 22.15 Uhr gehen. Unter dem Motto „SPD kopflos, CDU planlos - GroKo grün vor Neid?“ diskutiert die Moderatorin mit ihren Gästen über die aktuelle politische Lage in Deutschland. Schon in der vergangenen Woche beschäftigte sich die ZDF-Show mit der Krise der Regierung.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Steht die GroKo vor dem Aus?

Nach der bitteren Wahlniederlage der SPD bei den EU-Wahlen rumort es nun heftig in der Partei. Andrea Nahles ist mittlerweile als Vorsitzende der Partei zurückgetreten, ihre Nachfolge steht noch immer nicht fest. Einige SPD-Mitglieder fordern nun, dass die Basis den neuen Spitzenkandidaten wählen soll. Währenddessen kriselt es jedoch auch beim Koalitionspartner, immer lauter wird die Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer Eignung als Kanzler-Kandidatin. Die Grünen können von diesen Streitereien laut Umfragen nur profitieren.

„Maybrit Illner“ wird sich daher laut ZDF-Website am 13. Juni mit eben dieser ungewissen politischen Situation beschäftigen. Außerdem soll es auch um die Frage gehen, ob nun Neuwahlen anstehen, wie auch schon bei der Talkshow „Maischberger“ diskutiert wurde.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Diese Gäste werden am heutigen Abend erwartet

Manuela Schwesig (SPD): Kommissarische Parteivorsitzende

Harald Lesch: Astrophysiker und Wissenschaftsmoderator

Tobias Hans (CDU): Ministerpräsident Saarland

Sophie Passmann: Buchautorin, unter anderem „Alte Weiße Männer“

Wolfram Weimer: Verleger und Publizist

Währenddessen nahmen über 1300 MenschenAbschied am erschossenen CDU-Politiker Walter Lübcke. Am Donnerstag wurde eine Trauerfeier abgehalten, an der auch Volker Bouffier teilnahm.

mef