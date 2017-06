Mehrere US-Bundesstaaten wollen gegen Trump klagen

Die Justizminister von Columbia und Maryland haben am Montag angekündigt, Klage gegen US-Präsident Donald Trump einzureichen.

Am Montag haben die beiden Justizminister der US-Bundesstaaten Columbia und Maryland verkündet, dass sie Klage gegen den Präsidenten Donald Trump erheben werden. Er soll gegen die Anti-Korruptionsbestimmungen der Verfassung verstoßen haben. Hintergrund ist die Weigerung von Trump, sich mit der Amtsübernahme von seinen Unternehmen zu trennen.

Trump hatte im Januar angekündigt, die Leitung der Geschäfte an seine beiden Söhne zu übergeben. Doch offenbar erhält er immer noch Berichte über die Finanzlage seiner Unternehmen, so die Washington Post. Für die Justizminister ein Hinweis darauf, dass er die Geschäfte nicht wie angekündigt ruhen lässt. In der Klageschrift bezeichnen die Justizminister diese Vermischung von privaten unternehmerischen Interessen und den öffentlichen Aufgaben als Aushöhlung der Integrität des politischen Systems der USA. „Niemals zuvor hat ein Präsident die verfassungsmäßigen Vorschriften derart missachtet“, heißt es in der Anklageschrift, die der Washington Post nach eigenen Angaben vorliegt.

+ Der Trump-Clan: Donald Trump (von rechts nach links) mit seiner Tochter Ivanka, Donald Junior und Eric. © dpa Sofern ein Bundesrichter die Klage zulässt, wollen die Justizminister als erstes die Steuererklärung des Präsidenten prüfen, um Einblicke in das Ausmaß seiner Geschäfte im Ausland zu bekommen. Sollten sich die Vorwürfe als haltbar erweisen, kann sich das Verfassungsgericht des Falls annehmen.

vf