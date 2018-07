Melania Trump: Das macht die First-Lady während des Nato-Gipfels

Melania und Donald Trump bei ihrer Ankunft in Brüssel vor dem Nato-Gipfel.

US-Präsident Donald Trump ist zum Nato-Gipfel in Brüssel mit seiner Frau Melania eingetroffen. Doch was tut die First-Lady während des Treffens der Staatschefs?

Brüssel - Melania Trump ist mit ihrem Mann Donald in Brüssel angekommen. Sie begleitet ihn während des Nato-Gipfels. Doch was macht die First-Lady während der US-Präsident mit den anderen Staatsoberhäuptern tagt?

Für die Lebenspartner der Staatsführer gibt es am Rande des Gipfels ein traditionelles Programm, das sogenannte „Sprouses‘ Programm“. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung ist der genaue Plan für das Repräsentantenprogramm in Brüssel aus Sicherheitsgründen jedoch geheim. Welche Orte die Lebenspartner genau besuchen werden, ist also unklar.

Im vergangenen Jahr wurde Melania beispielsweise von Belgiens Königin Mathilde im Schloss in Laeken empfangen und besuchte zudem ein Kinderkrankenhaus. Nicht alle Partner nehmen jedoch am „Sprouses‘ Programm“ Teil. 2017 waren es neben Melania nur 7 weitere Partner der 29 Nato-Staatsoberhäupter.

Alle Informationen zum Nato-Gipfel lesen Sie hier in unserem Newsticker.