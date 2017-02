Merkel erwartet Zukunft der EU mit „verschiedenen Geschwindigkeiten“

Malta - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet, dass sich der weitere Ausbau der EU "mit verschiedenen Geschwindigkeiten" vollziehen wird.

Der EU-Gipfel habe am Freitag über diese Frage diskutiert und festgestellt, "dass nicht immer alle an den gleichen Integrationsstufen teilnehmen werden", sagte Merkel in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Sie glaube, dass sich dies "eventuell" auch in der für Ende März geplanten Erklärung zur Zukunft der EU wiederfinden werde.

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen dann zu einem Jubiläumsgipfel zu 60 Jahre Römische Verträge in der italienischen Hauptstadt zusammen. Geplant ist eine Erklärung, die nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt den Weg der Europäischen Union über die kommenden zehn Jahre weisen soll.

Beim Malta-Gipfel wurde zum Abschluss laut Merkel von den 27 EU-Staaten ohne die britische Premierministerin Theresa May über die "Art" der Erklärung von Rom diskutiert. Diese werde voraussichtlich einerseits "noch einmal auf unsere Wertebasis hinweisen", sagte sie. Sie solle aber auch definieren, "wo wir uns in unserer Rolle in der Welt sehen".

Merkel betonte, die Gespräche der 27 Staats- und Regierungschefs seien in einem "Geist der Gemeinsamkeit" geführt worden. Dieser sei "stark auf die Zukunft ausgerichtet" gewesen.

AFP