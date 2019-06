Sorge um Angela Merkel: Video zeigt heftigen Zitter-Anfall während Hymne

Als die Hymne zur Feier des Besuchs von Wolodomyr Selenskyj spielte, zitterte Kanzlerin Merkel plötzlich am ganzen Körper

Am Dienstag empfing Kanzlerin Angela Merkel den ukrainischen Staatschef Selenski. Doch während der Hymne fing sie an unkontrolliert zu zittern.

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei dem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erheblich gezittert. Während sie am Dienstag gemeinsam mit Selenskyj auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, begannen ihre Beine und ihr Körper heftig zu zittern. Als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das Zittern sichtbar wieder gelegt.

Sorge um Angela Merkel nach Schreck-Moment während Hymne

Merkel sagte bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj, sie habe inzwischen drei Gläser Wasser getrunken - das habe ihr offenbar gefehlt. Wie man sehe, gehe es ihr wieder sehr gut. Selenskyj sagte, er habe bei dem Vorfall neben Merkel gestanden. Er ergänzte: „Sie war in voller Sicherheit.“

Video: Angela Merkel mit Zitter-Attacke bei Staatsempfang

Die Kanzlerin hatte schon früher bei ähnlichen Gelegenheiten ein solches Zittern gezeigt - damals war als Ursache Wassermangel bei großer Hitze genannt worden. Noch vergangenen Sonntag zeigte sie sich noch bester Dinge auf dem Balkon des Bundeskanzleramts.

Merkel wirft Russland „sehr rechtswidriges Verhalten“ vor

Bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Berlin warf Merkel Russland „sehr rechtswidriges Verhalten“ gegenüber der Ukraine vor. Solange bei der Wiederherstellung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine keine Fortschritte erzielt würden, könnten „die Sanktionen nicht aufgehoben werden“, so die Kanzlerin.

„Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir ohne Gespräche und ohne Kontakte die Probleme auch nicht aus der Welt ausräumen können“, fügte die Kanzlerin hinzu.

Der ukrainische Präsident bedankte sich für die Unterstützung Deutschlands im Ostukraine-Konflikt und wandte sich auch an diejenigen, die eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland forderten: "Wir wollen nicht, dass unsere europäischen Partner unter diesen Sanktionen leiden, aber es ist der einzige Weg, ohne Blutvergießen zur Beendigung dieses Konflikts zu kommen."

Merkel spricht auch über Aus für Pkw-Maut

Merkel äußerte sich auch zum Maut-Aus. Dabei lässt sie das weitere Vorgehen nach dem Stopp der geplanten Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorerst offen. Das Urteil sei zu akzeptieren und zur Kenntnis zu nehmen, sagte sie am Dienstag in Berlin. Natürlich werde Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun die Situation analysieren. „Und dann werden wir sagen, wie wir weiter vorgehen.“

Merkel zittert bei Staatsbesuch: Andere Perspektive des Schreck-Moments

Der Schreck-Moment des Tages war aber definitiv der Zitter-Anfall von Angela Merkel. Aus einer anderen Perspektive zeigt sich das Ausmaß noch deutlicher, auch, da Kollege Selenskyj wie angewurzelt auf dem Podest steht.

Beim Wahlkampfabschluss zur Europawahl hatte sich Angela Merkel in bester Verfassung präsentiert und mit einer leidenschaftlichen Rede überzeugt, ganz im Gegensatz zu ihrem bulgarischen Kollegen, der mit einem fragwürdigen Zitat für einen Eklat sorgte.

dpa