Mit diesem Witz besänftigt Juncker Russland-Präsident Putin

Bonn - Der 62-Jährige plauderte auf einer Podiumsdiskussion in Bonn aus dem Nähkästchen. Vor allem ein Witz, den er Putin öfter erzählte, sorgte für Schmunzeln bei den Zuschauern.

Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission, ist für seinen teilweisen lockeren Umgang mit Politik-Kollegen und die Auflockerung ernster Themen mit flotten Sprüchen bekannt.

Bei einer Rede in der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik verriet er am Montag auf humorvolle Art, wie es ihm gelingt, Russlands Präsident Wladimir Putin zu besänftigen.

"Ich sage Putin immer, um ihn zu beruhigen: 'Warum hat Luxemburg Russland noch nicht angegriffen? Wir haben keinen Platz, um die Gefangenen unterzukriegen'", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den 62-Jährigen.

Zwischen der EU und Russland ist das Verhältnis seit einiger Zeit angespannt, nachdem die EU nach Beginn der Krise in der Ukraine 2014 Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängte. Diese bestehen seitdem ununterbrochen fort und wurden erst im vergangenen Dezember um sechs Monate bis Mitte 2017 verlängert.

Auch für China und Gabriel hat Juncker einen flotten Spruch

+ Jean-Claude Juncker bei Buchvorstellung "Neuvermessungen" von Außenminister Sigmar Gabriel. © dpa Der ehemalige luxemburgische Regierungschef (1995 bis 2013) legte in Bonn sogar noch mit einem ähnlichen Witz über China nach: "Deshalb habe ich mal in China gesagt, auf einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Premierminister: Mein lieber Freund, wenn Sie überlegen, dass China und Luxemburg ein Drittel der Menschheit darstellen, dann kriegen Sie einen richtigen Begriff von Größe und Kleinheit."

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wurde in dieser Woche „Opfer“ der flotten Sprüche des EU-Kommissionspräsidenten. Bei der Vorstellung des neuen Gabriel-Buches „Neuvermessungen“ in Berlin sagte Juncker, neben Gabriel sitzend im Scherz: „Der Titel des Buches hat mich von Anfang an fasziniert, weil ich mir dachte, Sigmar Gabriel würde jetzt in Sachen Neuvermessung seiner Leibesfülle und seines Bauchumfanges Erkenntnisreiches und für andere Nachahmenswertes hier vorstellen.“ (In dem Buch geht es um Neuvermessungen der internationalen Politik.)

tlo / dpa