Das fiese Spiel der Ivanka Trump

„Amerika zuerst“ gilt nicht für Präsidententochter

+ © dpa Ivanka Trump untergräbt die Politik ihres Vaters, ihre Mode wird nicht in den USA produziert. © dpa

Die Tochter des US-Präsidenten will die Frauenrechte stärken. Gleichzeitig lässt sie die Waren ihrer Modelinie von Arbeiterinnen unter schlechten Bedingungen in Asien herstellen - und fällt ihrem Vater in den Rücken.