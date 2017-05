Mossul: Neue Front im Kampf gegen den IS

Mossul - Im Kampf um die Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben Regierungstruppen am Donnerstag eine neue Front eröffnet.

Im Kampf um die Rückeroberung der irakischen Stadt Mossul von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben Regierungstruppen am Donnerstag eine neue Front eröffnet. Kräfte der Armee, des Innenministeriums und der Polizei rückten von Norden her auf die Westseite der Stadt vor, teilte das Einsatzkommando mit. Ziel der Offensive seien die nordwestlichen Stadtteile Muscharifah, Kanisah und Al-Haramat.

Die irakische Bundespolizei bestätigte den Einsatz. Demnach gelang den Truppen bereits die Rückeroberung des kleinen Vororts Hsunah und einer nahegelegenen Gasfabrik. Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit darauf, den Westen Mossuls aus dem Griff des IS zu befreien.

Die Großoffensive zur Vertreibung des Extremisten begann am 17. Oktober. Ende Januar nahmen die irakischen Truppen den Ostteil der Stadt ein. Mit ihrer neuen Offensive wollen sie die IS-Kämpfer nun auch vollständig aus West-Mossul vertreiben. Die Vereinten Nationen schätzten Mitte April, dass sich dort eine weitere halbe Million Zivilisten aufhält. Mossul ist die letzte städtische Hochburg des IS im Irak.

