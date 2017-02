Mutmaßlicher Hintermann von "Reina"-Anschlag gefasst

Istanbul - Im Zusammenhang mit dem tödlichen Anschlag auf den Istanbuler Club Reina in der Silvesternacht ist Haftbefehl gegen einen französischen Staatsbürger erlassen worden.

In Istanbul ist ein mutmaßlicher Hintermann des Anschlags auf den Nachtclub "Reina" festgenommen worden. Der Verdächtige, der die französische wie die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, hatte bei seiner Festnahme in der südwestlichen Provinz Burdur den Mietvertrag der Wohnung bei sich, in der Mitte Januar der Hauptverdächtige gefasst worden war, wie die Nachrichtenagentur Dogan am Dienstag berichtete. Demnach sieht die Staatsanwaltschaft in dem Mann "einen der Planer des Angriffs".

In der Silvesternacht hatte ein bewaffneter Mann das "Reina" gestürmt und in dem schicken Nachtclub am Bosporus-Ufer 39 Menschen erschossen. Zu dem Anschlag bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Zwei Wochen später wurde der Usbeke Abdulkadir Mascharipow in einer Wohnung im Stadtviertel Esenyurt am Westrand von Istanbul als der mutmaßliche Attentäter festgenommen.

Laut den Behörden erhielt Mascharipow seine Anweisungen direkt von einem IS-Kommandeur im syrischen Raka. Der Usbeke hat laut Medienberichten die Tat gestanden und für sich die Todesstrafe gefordert. Nach Angaben der Presse erlaubte seine Festnahme, mehrere andere IS-Zellen zu zerschlagen. In den vergangenen Wochen wurden bei landesweiten Razzien mehrere hundert mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen.

