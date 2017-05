Mutmaßliches IS-Mitglied nahe Leipzig festgenommen

Wachau - Bei einem Großeinsatz der Polizei in Wachau nahe Leipzig wurde ein mutmaßliches IS-Mitglied festgenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die Bundesanwaltschaft hat in der Nähe von Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmilizen Islamischer Staat (IS) und Dschabhat al-Nusra (JaN) festnehmen lassen. Beamte der sächsischen Polizei und des Landeskriminalamts Bayern nahmen den 29-jährigen Syrer Ahmad A. A. am Mittwoch fest, wie die Karlsruher Behörde am Freitag mitteilte. Auch die Wohnung des Manns wurde bei dem Einsatz durchsucht. Er soll noch an diesem Freitag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Dem mutmaßlichen Islamisten wird vorgeworfen, sich im syrischen Bürgerkrieg einer Kampfeinheit der als ausländische terroristischen Vereinigung eingestuften Dschabhat al-Nusra angeschlossen zu haben. Diese soll er in der Region Raka als "Emir" befehligt haben. Im Frühjahr 2013 soll er sich dann dem IS angeschlossen haben.

AFP/dpa