Kommentar: Nach dem Grünen-Parteitag

In die deutsche Parteienlandschaft ist Bewegung gekommen – die Zeichen stehen auf Generationswechsel. Vorgemacht hat es die FDP, die nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 mit Christian Lindner einen Mann knapp jenseits der 30 auf den Schild hob. Von Angelika Dürbaum

Der erschloss der Partei neue Wählerschichten mit einem frischen Image und Themen rund um die Digitalisierung, die vor allem Jüngeren auf den Nägeln brennen. Darauf setzt auch der wortgewaltige Markus Söder, der – aller Voraussicht nach – demnächst anstelle von Horst Seehofer für die CSU in Bayern regieren wird.

Und nun haben auch die Grünen ihre Spitze verjüngt. Der schon seit Längerem allgegenwärtige und um keinen guten Spruch verlegene Robert Habeck und die Ex-Leistungssportlerin Annalena Baerbock sollen die Partei fit für die Zukunft machen. Wie ernst es der Öko-Partei damit ist, zeigt der Verzicht auf den früher in Stein gemeißelten Flügelproporz und eine Satzungsänderung nur für den schleswig-holsteinischen Umweltminister. Selbst Vergleiche Habecks mit dem Grünen-Übervater Joschka Fischer, der einst den Weg für rot-grüne Koalitionen ebnete, scheuen viele nicht.

Bei so viel Aufbruch müssen SPD und CDU aufpassen, personell und strukturell nicht ins Hintertreffen zu geraten. Martin Schulz ist, das hat auch der jüngste Parteitag gezeigt, ein Parteivorsitzender auf Abruf. Dass sich die Ära Angela Merkels ihrem Ende entgegen neigt, ist ein offenes Geheimnis. Wie lange werden die Jungen in der zweiten Reihe noch still halten? Spätestens nach den GroKo-Verhandlungen – wie immer sie ausgehen werden – werden auch in beiden großen Parteien die Personalfragen auf die Agenda kommen.

Quelle: op-online.de