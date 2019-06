Nach Lübcke-Mord: Anne Will macht Terror von rechts zum Thema - AKK diskutiert mit

Spannende Runde

+ © dpa Anne Will (l.) diskutiert heute über den Terror von rechts. Unter andrem zu Gast: AKK (r.). © dpa

Wie kann sich unsere Demokratie schützen?, fragt Anne Will ihre Gäste am Sonntag, 23. Juni, nach dem Mord an Walter Lübcke. Unter anderen diskutiert Kramp-Karrenbauer mit.