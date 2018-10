Neues Rücktritts-Beben? Seehofer-Fahrplan steht wohl - unter einer Voraussetzung

Horst Seehofer steht nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Bayern schwer unter Druck. Sein Rücktritt wird erwartet, gerade auch, nachdem Angela Merkel ihren Rückzug als CDU-Chefin verkündet hat.

München - Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich das Schicksal von Horst Seehofer als CSU-Chef und damit wohl auch als Innenminister schon am übernächsten Wochenende (10./11. Nov.) entscheiden. Bei einem Treffen der einflussreichen CSU-Bezirkschefs in München erwarten Insider den Beschluss über einen Sonderparteitag, der bis spätestens 15. Dezember die Führungsfrage klären soll.

Die Voraussetzung ist jedoch dem Bericht nach eine Vorab-Einigung über den Nachfolger. Offene Kampfkandidaturen soll es nicht geben.

Seehofers Nachfolger: Herrmann und Weber oder Söder?

Die CSU werde klären, wie sie sich „strategisch, inhaltlich und personell“ aufstelle, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Dazu wird es sicher auch noch einen Parteitag in diesem Jahr geben. Horst Seehofer selbst wird sich aber sicher schon im Vorfeld des Parteitags zu seiner Zukunft äußern.“

Herrmann gilt als legitimer Seehofer-Nachfolger in Berlin. Auf den Posten des CSU-Chefs haben Manfred Weber und Ministerpräsident Markus Söder wohl die besten Karten.

Nach Merkels Rückzug wächst der Druck auf Horst Seehofer

Seehofer gilt vielen in der CDU als maßgeblich Schuldiger für das schlechte Auftreten der großen Koalition, das Merkel zu der Abgabe des CDU-Vorsitzes bewegte. In der Partei der Kanzlerin wird nun befürchtet, dass Merkel Konsequenzen zieht, während Seehofer an seinen Ämtern festhalten könnte.

Merkel habe ein Beispiel gegeben, "wie man nach einem schlechten Wahlergebnis Verantwortung übernimmt", sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans der "Welt". "Angela Merkel hat es geschafft, einen selbstbestimmten Abgang als Parteivorsitzende zu gehen, das wünsche ich auch dem Kollegen Horst Seehofer."

+ Bald alles vorbei? Horst Seehofer und Angela Merkels Zeit dürfte langsam aber sicher ablaufen. © dpa / Ralf Hirschberger

„Wer sein Ego über die Verantwortung stellt ...“: Kritik an Seehofer aus der CDU

Deutlich schärfere Worte wählt der Vorsitzende der Gruppe hessischer CDU-Bundestagsabgeordneter, Michael Brand. "Das Desaster der Union in Bayern und in Hessen hat vor allem eine Ursache - und die heißt Horst Seehofer", sagte Brand dem Hessischen Rundfunk.

"Und wer sein Ego über die Verantwortung stellt und mehr nach pathologischen als nach politischen Maßstäben agiert, der darf sich doch nicht wundern, dass sich Leute mit Wut und Entsetzen abwenden", fügte der CDU-Politiker hinzu. Deswegen müsse auch Seehofer personelle Konsequenzen ziehen. "Denn die Ämter sind kein Privatbesitz."

