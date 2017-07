„Verhaltensauffälliger Onkel“: ZDF-Moderatorin attackiert Trump

Donald Trump bekommt nach seinem umstrittenen Video-Post heftigen Gegenwind von Journalisten - auch aus Deutschland. In der ZDF-Nachrichtensendung „heute journal“ kritisiert die Moderation den US-Präsidenten.

Mainz/Washington - Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der Medienlandschaft hat am Sonntag einen neuen Höhepunkt erreicht. Trump twitterte ein Video, in dem er symbolisch auf den us-amerikanischen Nachrichtensender CNN einschlägt.

Wenig später zeigten sich Gruppen von US-Journalisten empört über die Botschaft, die das Video des 71-Jährigen transportiert. „Dieser Tweet ist unter der Würde des Präsidentenamtes“, erklärte sich das Reporters Commitee for Freedom of the Press (zu deutsch Reporter-Komitee für die Pressefreiheit).

CNN selbst sagte dazu, dass es ein trauriger Tag sei, wenn der Präsident zur Gewalt gegen Reporter ermuntere. Bislang gibt es vom Weißen Haus noch keine Stellungnahme zu dem Video. Trump selbst legte - wieder via Twitter - nach: „Die unehrlichen Medien werden uns nicht davon abhalten, unsere Ziele im Namen unserer großartigen amerikanischen Menschen zu erfüllen!“

Auch in Deutschland sorgte das Video für Entsetzen unter den Journalisten. Marietta Slomka ließ es sich am Sonntagabend in der Nachrichtensendung „heute journal“ im ZDF nicht nehmen, eine Spitze in Richtung des US-Präsidenten zu senden.

Kann sich der „verhaltensauffällige Onkel“ zusammenreißen?

„Eine vielbeachtete Frage wird sein, wie sich Donald Trump beim G20-Treffen benimmt. Fast kommt es einem ja vor wie bei einem Familienfest, wo sich im Vorfeld alle fragen, ob sich der verhaltensauffällige Onkel zusammenreißen wird oder die Party sprengt“, sagte die Moderatorin vor einem Beitrag über den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg.

+ ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. © ZDF

Und Slomka legte noch nach. Trump sei ein „freier Radikaler, der Dinge tut und sagt, die jenseits normaler Benimmregeln liegen“. Außerdem liege die Aktion des US-Präsidenten für die Nachrichtenmoderatorin „unterhalb der Würde des Amtes, das er bekleidet“.

Trump liegt seit geraumer Zeit mit den Medien im Streit. In den vergangenen Tagen hat er aber den Ton deutlich verschärft.