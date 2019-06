Wie geht es nach Nahles-Aus für die GroKo weiter? Merkel äußert sich

Muss einmal mehr Fragen zur Zukunft der Regierung beantworten: Angela Merkel will an der Großen Koalition festhalten.

Der Machtwechsel in der SPD könnte auch die große Koalition ins Wanken bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert sich zur Zukunft der Regierung.

Die SPD musste bei der Europawahl 2019 eine herbe Niederlage einstecken.

Nach der Wahlschlappe verschärfte sich die Identitätskrise der SPD.

Am Sonntag, 2. Juni, kündigte SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Rücktritt an.

Die Unsicherheit um die SPD-Spitze könnte auch Auswirkungen auf die Große Koalition haben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stützt die GroKo ausdrücklich.

>>> Aktualisieren <<<

18.07 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesichert, dass die Regierung ihre Arbeit trotz des Rückzugs von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verantwortungsvoll fortsetzen werde. Sie habe Respekt vor den Entscheidungen, die die SPD nun zu treffen habe, sagte Merkel vor einer Klausur der CDU-Spitze in Berlin. „Ungeachtet dessen will ich allerdings für die Regierung sagen: Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit. Und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein.“ Die Themen, die die Regierung zu lösen habe, lägen auf dem Tisch - sowohl in Deutschland wie in Europa und der Welt. „Und in diesem Geiste werden wir weiter arbeiten.“

Nahles tritt von SPD-Ämtern zurück: Unionsfraktionschef Brinkhaus fordert Stabilität für GroKo

17.50 Uhr:

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die SPD aufgefordert, nach dem Rückzug von Andrea Nahles von Partei- und Fraktionsvorsitz möglichst schnell ihre Personalfragen zu klären. Die große Koalition brauche Stabilität, weil wichtige Fragen zu klären seien, sagte Brinkhaus in Berlin. Das gelte für die Außen- und Innenpolitik genauso wie für die Wirtschaft, die nicht mehr so gut laufe wie bisher. Deutschland brauche deswegen eine stabile Regierung.

Brinkhaus bedankte sich persönlich bei Andrea Nahles. Die Zusammenarbeit mit ihr sei nicht immer konfliktfrei, aber immer fair gewesen. „Auf ihr Wort war Verlass.“ Die Arbeit von Nahles sei immer auf einen Kompromiss hin ausgerichtet gewesen.

Hinter der Politikerin Nahles stecke auch ein Mensch, machte Brinkhaus deutlich. Und man müsse sich schon fragen: „Gehen wir noch respektvoll und achtsam miteinander um?“ Er wolle diese Frage ausdrücklich offen lassen, sagte Brinkhaus.

Nach Nahles-Rücktritt: CSU-Fraktionschef Kreuzer stellt Forderungen für GroKo-Fortsetzung

16.42 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich gerade erst für die Fortführung der GroKo ausgesprochen (siehe 16.32). Aus der Schwesterpartei CSU kommen unterdessen zwiespältigere Töne - offenbar auch mit dem Ziel, den Koalitionspartner SPD auf Linie zu halten: Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat sich für eine Fortsetzung der großen Koalition im Bund ausgesprochen - sofern die SPD zu den getroffenen Vereinbarungen steht.

Bekomme die SPD nach dem angekündigten Rücktritt von Partei- und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles nun eine Führung, die die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben umzusetzen wolle, sei er für eine Fortsetzung des Bündnisses aus Union und Sozialdemokraten, sagte Kreuzer am Rande eines Treffen der Unionsfraktionschefs in Weimar. „Sollten sich in der SPD Tendenzen durchsetzen, die eine ganz andere Politik wollen - abweichend vom Koalitionsvertrag -, dann wird es richtig schwierig in Berlin“, betonte Kreuzer.

Für die Rücktrittsankündigung von Nahles zeigte Kreuzer Verständnis. „Es ist ganz offensichtlich, dass Nahles die Lage sondiert hat und nicht genügend Unterstützung gefunden hat - weder in der Fraktion noch in der Partei“, sagte Kreuzer. „Dann ist ein Rücktrittsschritt konsequent.“

Nahles zurückgetreten - Kramp-Karrenbauer spricht sich für GroKo-Fortführung aus

16.32 Uhr: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in einem eigens angesetzten Statement zum Rückzug von Andrea Nahles geäußert - und zur Zukunft der GroKo. Kramp-Karrenbauer unterstrich dabei, ihre Partei stehe weiter zu der kriselnden Regierungskoalition.

„Für die CDU gilt: Dies ist nicht die Stunde für parteitaktische Überlegungen, wir stehen weiter zur Großen Koalition“, sagte AKK. Nahles habe sie bereits am Sonntagmorgen über ihren geplanten Rücktritt informiert. Sie habe die Entscheidung „mit großem Respekt zur Kenntnis genommen“, sagte die CDU-Vorsitzende.

+ CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer verlässt nach ihrem Statement am Sonntagnachmittag das Podium. © AF P / TOBIAS SCHWARZ

16.27 Uhr: Auch Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring hat an die große Koalition in Berlin appelliert, ihre Arbeit fortzusetzen. „Wir haben eine Verantwortung in dieser Koalition, wir sind in der Verantwortung bis 2021, und ich glaube, wir sind gut beraten, diese Verantwortung auch wahrzunehmen“, sagte Mohring am Sonntag bei einem Treffen der Unionsfraktionsvorsitzenden in Weimar. Ein Platzenlassen der Koalition von Union und SPD würde seiner Ansicht nach bei Neuwahlen weiter Vertrauen der Wähler kosten. „Deshalb mahne ich dazu, zu arbeiten, Hausaufgaben zu erledigen und zur Sacharbeit zurückzukehren“, sagte Mohring.

Die GroKo nach Nahles‘ Rückzug: CSU-Spitzen appellieren an SPD

Update 2. Juni, 16.22 Uhr: Nach dem Rücktritt von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat der CSU-Vorsitzende Markus Söder an das Verantwortungsgefühl der Sozialdemokraten appelliert. „Wir erwarten, dass die SPD dazu beiträgt, dass Deutschland eine stabile Regierung behält“, sagte Söder am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. In diesen Zeiten brauche es Stabilität. Gleichzeitig äußerte der bayerische Ministerpräsident sein Bedauern: Nahles' Engagement verdiene Respekt. Und: „Sie trägt nicht die Hauptverantwortung für das Wahlergebnis der SPD.“ Die Partei müsse jetzt rasch ihre Personalentscheidungen treffen.

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat den Rückzug von Andrea Nahles als SPD-Partei- und -Fraktionsvorsitzende ausdrücklich bedauert. Er nehme den Schritt „mit großem Respekt zur Kenntnis“, erklärte Dobrindt am Sonntag in Berlin. Zugleich unterstrich er: „Von der SPD erwarte ich jetzt ein klares Bekenntnis zur Koalition.“ Nahles hatte zuvor angekündigt, Anfang der Woche vom Partei- und Fraktionsvorsitz zurückzutreten.

Der GroKo droht eine gefährliche Phase der Unsicherheit

Berlin - Die SPD-Chefin Andrea Nahles hat am Sonntag ihren Rücktritt von Partei- und Fraktionsvorsitz angekündigt. Das hinterlässt nicht nur ein Machtvakuum in der SPD, die nicht erst seit der Schlappe bei der Europawahl harte Personaldebatten führt, sondern gefährdet auch die Stabilität der Großen Koalition. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Sonntag 17.30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt, CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Statement bereits für 16.30 Uhr.

Nachdem Nahles am Sonntag die Bombe platzen ließ, haben beide Parteien Krisensitzungen einberufen. Erste Gerüchte um die Interimsnachfolge der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Parteispitze konnten am Sonntag noch nicht bestätigt werden. Weniger zurückhaltend waren aber mehrere SPD- und Unions-Politiker in der Frage, wie es um die Große Koalition stehe. Nahles gilt als Verfechterin der GroKo. Mit ihrem Rücktritt steht der Verbleib der SPD in der Großen Koalition auf der Kippe.

So ruft etwa Harald Christ (47), Präsidiumsmitglied des SPD-Wirtschaftsforums in einem Interview mit dem Tagesspiegel dazu auf, „das Leiden zu beenden“. „Meiner Meinung nach kommt als nächstes das Ende der Groko - alles andere führt zu nichts“, erklärte er.

Auch der brandenburgische CDU-Chef Ingo Senftleben (44) stellte in einem Gespräch mit der Bild die Fortsetzung der Großen Koalition in Berlin infrage. „Mit einer wankenden SPD, die ihren Kurs nicht geklärt hat, ist die Koalition kaum fortzuführen“, zitiert ihn dieBild.

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT), Carsten Linnemann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „SPD und Union stecken weiter im GroKo-Dilemma. Wir schaffen es nicht, zur gleichen Zeit zu regieren und mit den jeweiligen Kernthemen für die Wähler unterscheidbar zu bleiben.“ Entweder es gelinge, in dieser ungeliebten Konstellation noch einige wichtige Akzente zu setzen, die bei den Bürgern erkennbar positiv nachwirken, oder die GroKo taumele schon bald ihrem Ende entgegen.

Auch Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bezog im Gespräch mit dem Tagesspiegel bereits Stellung und schloss zumindest eine weitere Große Koalition mit der Union aus. „Die SPD wird jedenfalls nicht tatenlos zusehen, wenn das Klimaschutzgesetz verschleppt wird“, sagte Scholz der Zeitung.

Hat der Nahles-Rücktritt Folgen für die GroKo?

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel wertete den Nahles-Rücktritt auch als Ausdruck des Zustands der gesamten Regierungskoalition. „Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die GroKo wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne“, sagte sie.

Bereits bevor Andrea Nahles ihren Rücktritt angekündigt hatte, wetterte die bayerische Fraktionschefin der Grünen, Katharina Schulze, gegen die Große Koalition.

nai/dpa