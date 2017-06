Neue Details bekannt: So läuft die Trauerfeier für Helmut Kohl ab

Helmut Kohls Sarg wird am Tag der Beisetzung Hunderte Kilometer zurücklegen. Nach dem Trauer-Konvoi durch Ludwigshafen bringt ein Schiff den Sarg nach Speyer.

Speyer/Straßburg – Rund zwei Wochen nach seinem Tod findet Altkanzler Helmut Kohl am Samstag, 1. Juni, seine letzte Ruhe. Auf Wunsch des 87-jährigen CDU-Politikers wird sein Leichnam nicht im Familiengrab der Kohls in Ludwigshafen, sondern auf einem Friedhof in Speyer beigesetzt. Bereits am Vormittag beginnt der europäische Trauerakt im französischen Straßburg. Einen deutschen Staatsakt wird es für Helmut Kohl nicht geben.

Europäischer Trauerakt für Helmut Kohl in Straßburg

Gegen 11 Uhr beginnen die Trauerfeierlichkeiten mit einem rund zweistündigen europäischen Trauerakt in Straßburg. Als Redner sind Kanzlerin Angela Merkel (CDU), EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgesehen. Kohl wird als erster Politiker überhaupt mit einer solchen Zeremonie auf EU-Ebene geehrt.

Anschließend fliegt ein Hubschrauber der Bundeswehr den Sarg zurück nach Ludwigshafen, wo Kohl geboren wurde. Vor der Beisetzung des früheren Bundeskanzlers wird der Sarg mit dem Leichnam am Samstagnachmittag durch seine Geburtsstadt Ludwigshafen gefahren. Am Rheinufer wird der Sarg dann auf das Schiff MS Mainz gebracht und ins rund 20 Kilometer entfernte Speyer transportiert.

Totenmesse für Altkanzler Kohl im Dom zu Speyer

Das teilte das Bundesinnenministerium am Montag mit. Dort sind am Samstag gegen 18 Uhr eine Totenmesse im Dom und die anschließende Beisetzung im Familien- und Freundeskreis auf einem Friedhof in der Nähe geplant. Der Speyrer Dom bleibt während der Messe allerdings für die breite Masse tabu. Für die Beisetzung hat sich Kohl eine besondere Stelle ausgesucht. Das Grab soll unter Bäumen und in der Nähe eines Spielplatzes angelegt werden.

Insgesamt dauern die Trauerfeierlichkeiten samt Transportwegen knapp zehn Stunden. Bundesweit ist für den Tag der Beisetzung Trauerbeflaggung angeordnet. Auch der Stadtrat von Ludwigshafen wollte am Montag des gestorbenen Kanzlers gedenken. Für den frühen Abend war ein Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Josef geplant.

Im Vorfeld der Besattung gab es Diskussionen darüber, dass Helmut Kohl aufgebahrt wurde – im Wohnzimmer seines Hauses in Oggersheim bei Ludwigshafen.

dpa



Rubriklistenbild: © dpa