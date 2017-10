Neuwahl in Österreich 2017: Das sagen aktuelle Umfragen und Prognosen

Die rot-schwarze Koalition in Österreich ist zerbrochen, nun stehen Neuwahlen an: Wir beantworten alle Fragen zum Ereignis am 15. Oktober 2017.

Wien - Unser Nachbarland kommt politisch einfach nicht zur Ruhe. Nachdem 2016 die Wahl zum österreichischen Bundespräsidenten einem Politkrimi glich und das Land sich quasi im Dauerwahlkampf befand, steht nun bereits die nächste wichtige Entscheidung vor der Tür: Am 15. Oktober wird es in Österreich Neuwahlen für den Nationalrat geben. Ursprünglich sollte die Wahl erst im Oktober 2018 stattfinden, doch im Mai 2017 zerbrach die große Koalition aus SPÖ und ÖVP. Kurz zuvor war bereits Vizekanzler Reinhold Mitterlehner von allen Ämtern zurückgetreten.

Wir haben für Sie unter diesem Link alle Fragen und Antworten zur Nationalratswahl in Österreich zusammengefasst.

Nationalratswahl in Österreich 2017: Das sagen die aktuellsten Umfragen vor der Neuwahl am 15. Oktober

Institut Datum ÖVP SPÖ FPÖ Grüne Liste PILZ NEOS OGM/Kurier 24. September 2017 33% 26% 25% 5% 4% 5% Unique Research/profil 23. September 2017 33% 24% 24% 5% 5% 5% Research Affairs 21. September 2017 33% 24% 25% 6% 4% 6% IMAS/Kronenzeitung 17. September 2017 34% 23% 24% 8% 4% 4%

(Stand: 27. September 2017)

Momentan sieht es nach einem deutlichen Sieg für die Regierungspartei ÖVP aus, zumindest lässt sich dies bei der österreichischen Zeitung kurier ablesen, die einen monatlichen Durchschnitt verschiedener Umfrageergebnisse bildet. Nach der neuesten Veröffentlichung vom 24. September schafft die ÖVP einen Zuwachs um circa 10 % auf 33% (zum Vergleich: bei der Nationalratswahl 2013 hatten sie ihr bislang schlechtestes Ergebnis mit 23,99% eingefahren). Die andere Regierungspartei SPÖ hingegen droht ihr ebenfalls schlechtestes Ergebnis von 2013 (26,82%) nochmals zu unterbieten. Sie stehen laut aktuellen Umfragen bei 26%. Spannend wird auch, ob es den Rechtspopulisten von der FPÖ gelingt, den Sozialdemokraten Rang zwei abzulaufen. Sie kommen in der Umfrage auf 25%. Als großer Verlierer zeichnen sich allerdings offenbar die Grünen ab, sie drohen auf 5% abzurutschen (Ergebnis 2013: 12,42%). Hoffnungen auf den Einzug in den Nationalrat dürfen sich die NEOS mit 5% sowie die neugegründete Liste PILZ mit 4% machen.

Das Marktforschungsportal Resaerch Affairs liefert ein ähnliches Bild: Auch hier kommt die ÖVP von Außenminister Sebastian Kurz auf 33%, die SPÖ liegt jedoch nur bei 24% und wird von Norbert Hofer und seiner FPÖ überholt, die bei 25% geführt werden. Grüne und NEOS kommen auf 6%, die Liste PILZ würde mit 4% ebenfalls den Sprung in den Nationalrat schaffen.

Zuletzt liefert die Website profil.at in einer eigenen Umfrage vom 23. September ebenfalls aktuelle Zahlen: Die ÖVP ist klar stärkste Kraft bei 33%, die SPÖ und FPÖ stehen punktgleich bei 24%. Genauso die Grünen, die Liste PILZ sowie die NEOS, die alle drei mit 5% in den Nationalrat einziehen würden.

Es zeichnet sich also ein klarer Sieg der ÖVP ab. Spannend wird die Frage sein, ob Österreich am 17. Oktober die SPÖ oder die FPÖ auf den zweiten Platz wählt und welche der zwei kleineren Parteien Grüne und NEOS sowie die Liste PILZ den Sprung in den österreichischen Nationalrat schaffen.

Wie es tatsächlich in Österreich ausgeht und wann erste Prognosen und Hochrechnungen erwartet werden, können Sie hier nachlesen. Weitere Umfrageergebnisse finden Sie unter diesem Link.

+ Sebastian Kurz liegt mit seiner ÖVP nahezu uneinholbar vorne. © dpa

Nationalratswahl in Österreich 2017: Der Termin

Gewählt wird am Sonntag, 15. Oktober 2017. In Österreich wird alle fünf Jahre ein neues Parlament gewählt, allerdings haben vorzeitige Selbstauflösungen des Nationalrates schon eine gewisse Tradition: Von den bisher 25 Gesetzgebungsperioden des Nationalrates endeten 18 durch vorzeitige Selbstauflösung. So auch im aktuellen Fall: Nach der vergangenen Wahl vom 29. September 2013 wäre die ursprüngliche Amtszeit der großen Koalition eigentlich noch ein Jahr bis Oktober 2018 gelaufen. Immerwährende Querelen innerhalb der Koalition, inklusive Rücktritt des Bundeskanzlers Werner Faymann (SPÖ) und Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner (ÖVP), führten jedoch zur Auflösung des Parlaments. Dabei hatte man nach dem Ausscheiden des rechten Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) aus dem Nationalrat auf ruhigere Verhältnisse in der Alpenrepublik gehofft.

Das Ergebnis der letzten Nationalratswahlen 2013

SPÖ ÖVÜ FPÖ Grüne Team Sronach NEOS BZÖ KPÖ 26,82% 23,99% 20,51% 12,42% 5,73% 4,96% 3,53% 1,03%

Nationalratswahl in Österreich 2017: Welche Koalitionen sind möglich?

Alles deutet auf Sebastian Kurz hin. Der Spitzenkanidat der ÖVP ist trotz seiner gerade mal 31 Jahre bei Weitem kein Neuling: Mit 24 Staatssekretär, mit 27 Außenminister - und mit 31 Regierungschef, als jüngster Kanzler Europas und in der Geschichte Österreichs? Dies lassen zumindest die konstant guten Umfragewerte seiner ÖVP vermuten. Der Wiener hat seine Partei radikal umgebaut und sie somit wieder vor die Rechtspopulisten von der FPÖ und deren Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache geschoben. Vieles deutet auf eine Koalition der beiden hin - auch weil sich die FPÖ inzwischen um einen etwas gemäßigteren Ton bemüht. Eher unwahrscheinlich erscheint dagegen eine Koalition zwischen SPÖ und FPÖ, die dazu auch nur eine minimale Mehrheit hätte. Eine Neuauflage der großen Koalition ist hingegen ebenfalls möglich.

