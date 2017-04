Nordkorea beunruhigt auch Südostasien

Asean Gipfel in Manila

Manila - Ein Jubiläumsgipfel: Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Der Nordkorea-Konflikt und der Inselstreit im Südchinesischen Meer sorgen aber dafür, dass keine allzu große Feierstimmung aufkommt.

Die zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA versetzen auch die Staaten Südostasiens in immer größere Sorge. Bei einem Gipfel zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) auf den Philippinen gehörte der Konflikt am Samstag zu den wichtigsten Themen. Die Staats- und Regierungschefs der zehn Mitglieder arbeiteten an einer Erklärung, mit der Nordkorea aufgefordert werden sollte, sich ans Völkerrecht und die einschlägigen UN-Resolutionen zu halten.

Streit mit China um Inseln

Weiteres Thema des Treffens in Manila war der Streit zwischen vier Asean-Mitgliedern und China um verschiedene Inseln im Südchinesischen Meer. Im Entwurf der Abschlusserklärung verzichtete die Gemeinschaft jedoch auf schärfere Töne gegen die Volksrepublik. Asean wurde 1967 von zunächst fünf Ländern gegründet, die den USA nahestanden. Heute gehören ihr auch kommunistische Staaten wie Vietnam an.

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte sagte, die jüngsten Entwicklungen der Weltpolitik seien auch ein „Test“ für die Entschlossenheit von Asean, Frieden, Wohlstand und Sicherheit voranzubringen. Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Loong rief dazu auf, sowohl die Kontakte zu China als auch die zu den USA auszubauen. Zum nächsten Asean-Gipfel im November, der wieder auf den Philippinen stattfindet, wird auch US-Präsident Donald Trump erwartet.

Aus Sorge vor einem Anschlag wurde der Gipfel von mehr als 40 000 Soldaten und Polizisten geschützt. Kurz vor Beginn war wenige Kilometer vom Tagungsort eine Bombe explodiert. Dabei wurden am Freitagabend mindestens 14 Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte die Tat jedoch nichts mit dem Gipfel zu tun. Es soll sich dabei jedoch um eine Auseinandersetzung zwischen zwei kriminellen Banden gehandelt haben.

Mit 625 Millionen Einwohnern - mehr als die Hälfte unter 30 Jahren - ist Asean heute größer als die Europäische Union (EU). Gründungsmitglieder sind Indonesien, Thailand, die Philippinen, Malaysia und Singapur dazu. Im Lauf der Jahre wurde die Gemeinschaft um Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha erweitert. Als elftes Land steht Osttimor auf der Warteliste.

dpa