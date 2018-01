Nordkoreanische Delegation zur Vorbereitung von Olympia in Seoul

Rund drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea ist eine nordkoreanische Delegation in Seoul eingetroffen.

Seoul - Fernsehbilder zeigten, wie sieben Funktionäre unter der Führung der nordkoreanischen Musikerin Hyon Song Wol in einem Bus die Grenze zwischen Nord- und Südkorea überquerten und später in Seoul eintrafen, wo sie in einen Zug in die östliche Stadt Gangneung stiegen.

Es ist der erste Besuch nordkoreanischer Funktionäre in Südkorea seit vier Jahren. Die Delegation soll Kulturveranstaltungen vorbereiten und die Veranstaltungsorte der Olympischen Spiele inspizieren.

Nord- und Südkorea hatten vor zwei Wochen überraschend die Teilnahme Nordkoreas an den Winterspielen vereinbart. Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele wird es ein gemeinsames Eishockey-Damenteam beider koreanischer Staaten geben. Nordkoreanische Sportler treten zudem im Eiskunst- und Eisschnelllauf sowie im Skilanglauf und im Alpinski an. Die Athleten beider Staaten werden bei der Eröffnungszeremonie am 9. Februar gemeinsam hinter der sogenannten Fahne der Vereinigung laufen - eine hellblaue Silhouette der Halbinsel auf weißem Grund.

AFP