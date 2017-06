NRW: Laschet und Lindner unterzeichnen Koalitionsvertrag

Schwarz-gelbe Regierung

+ © dpa Händeschütteln für die Fotografen: Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) © dpa

Die Parteivorsitzenden von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet und Christian Lindner, haben am Montag in Düsseldorf den Koalitionsvertrag unterschrieben.