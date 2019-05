Europawahl 2019 in Österreich: Kurz kann in Umfrage zulegen - FPÖ sackt ab

Am Sonntag 26. Mai findet in Österreich die Europawahl 2019 statt. Besonders für Bundeskanzler Sebastian Kurz wird es wegen der Affäre um Ex-Vize-Kanzler Strache ein spannender Abend.

Die Europawahl findet am 26. Mai 2019 statt.

Umfragen gehen vor allem von einem Wählerwechsel zu kleineren Parteien aus.

Wird die Regierungsaffäre um Ex-Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Auswirkung auf die Wahl haben.

13.28 Uhr: Die Chefin von Österreichs Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, hat sich sehr zuversichtlich über ein gutes Abschneiden der SPÖ bei der Europawahl gezeigt. Schon das Ergebnis in den Niederlanden vom Donnerstag deute einen Aufwärtstrend für die Sozialdemokratie in Europa an, sagte die 48 Jahre alte Ärztin am Sonntag bei ihrer Stimmabgabe zur EU-Wahl in Wien.

Zum SPÖ-Abstimmungsverhalten beim an diesem Montag bevorstehenden Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) äußerte sie sich nicht abschließend. Die SPÖ-Abgeordneten wollen sich erst am Montag vor der Sondersitzung des Parlaments entscheiden. „Ich persönlich habe hier eine ganz klare Linie“, sagte Rendi-Wagner. Für sie zähle Verantwortung und Vertrauen, beides hatte die SPÖ im Fall von Kurz zuletzt in Abrede gestellt. Auch die FPÖ-Fraktion will ihr Abstimmungsverhalten erst am Montag festlegen.

Als Folge des Skandal-Videos von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), in dem er sich offen für Machtmissbrauch und Korruption zeigte, hatte Kurz die seit 18 Monaten regierende ÖVP-FPÖ-Koalition aufgekündigt. Die Liste „Jetzt“ hat einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler angekündigt. SPÖ und die nun oppositionelle FPÖ hätten zusammen genügend Stimmen, den Regierungschef wenige Monate vor der geplanten Neuwahl so abzusetzen. Der Schritt gilt aufgrund der Popularität von Kurz aber als politisch heikel.

Update vom 26. Mai 2019, 13.02 Uhr: Seit knapp fünf Stunden können Wähler in Österreich nun bereits wählen. 6,4 Millionen Wahlberechtigte können nun in rund 10.120 Wahllokalen in Österreich ihre Stimme abgeben. Obwohl gegen 17 Uhr eine erste Wahlprognose übermittelt wird, kann erst gegen 23 Uhr mit einem tatsächlichen Ergebnis gerechnet werden, wie vienna.at berichtet.

Europawahl 2019 in Österreich: Kurz kann in Umfrage zulegen - FPÖ sackt ab

Wien - Nach den turbulenten Zeiten rund um die Ibiza-Affäre von Ex-Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) dreht sich am Sonntag diesmal alles um die europäische Politik. Die Europawahl steht an und die Österreicher wählen ihre 18 Vertreter im Europaparlament. Für Bundeskanzler Kurz wird die Wahl auch zum Gradmesser für sein Misstrauensvotum am Montag.

Österreich Europawahl 2019: Wer darf wählen, wer steht zur Wahl

In Österreich dürfen Staatsbürger im Vergleich zu Deutschland schon mit 16 Jahren bei der Europawahl wählen. Nur sich zur Wahl aufstellen, also das passive Wahlrecht, hat man in der Alpenrepublik erst ab 18 Jahren. Außerdem gibt es eine Vier-Prozent-Hürde in Österreich. Einen sicheren Sitz im Parlament hat eine Partei aber erst ab 5,27 Prozent, da die Sitzzuteilung nach dem sogenannten D‘Hondt-Verfahren geschieht und so die Vier-Prozent-Klausel nicht immer greift.

Zur Wahl stehen für die ÖVP Othmar Karas, für den angeschlagenen Koalitionspartner im Bundeskabinett FPÖ tritt Harald Vilimsky an. Kandidat der zweitgrößten Partei in Österreich, der SPÖ, ist Andreas Schieder. Für die Grünen steht Werner Kogler zur Wahl. Und die Neos-Partei schickt Claudia Gamon ins Rennen.

Europawahl 2019 in Österreich: Umfrage zeigt Verluste für ÖVP

Die letzten Umfrageergebnisse nach der Strache-Affäre haben Stimmverteilung ordentlich durcheinandergewirbelt. Die ÖVP von Kanzler Kurz kommt nach Zahlen von Research Affairs (Stand 20. Mai) auf 38 Prozent (2014: 27). Die SPÖ kann leicht zulegen und kommt auf 26 Prozent (24,1). Die FPÖ muss nach der Strache-Affäre hohe Verluste in Kauf nehmen und liegt bei 18 Prozent (19,7). Zuletzt lag die FPÖ bei dieser Sonntagsfrage bei 23 bis 25 Prozent. Die Grünen verlieren stark im Vergleich zu 2014: Fünf Prozent (14,5). Die Neos bleiben in etwa gleich bei neun Prozent (8,1).