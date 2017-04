Zoff im Kanzleramt: Auch Oppermann kritisiert Altmaier scharf

Berlin - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sieht wegen des Engagements von Kanzleramtschef Peter Altmaier für das CDU-Wahlprogramm die Kooperation in der Regierung belastet.

„Das schadet der Zusammenarbeit in der Koalition“, sagte Oppermann am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist eine unzulässige Verquickung von Partei- und Regierungsarbeit.“ Der Chef des Kanzleramtes dürfe nicht die Arbeit des Generalsekretärs machen: „Es passt nicht zusammen, Koordinator der ganzen Koalition zu sein und gleichzeitig die Wahlkampfattacken auf den Koalitionspartner vorzubereiten.“

Die CDU hatte am Montag mitgeteilt, dass Altmaier federführend die Arbeit am Wahlprogramm seiner Partei verantworten wird. Generalsekretär Peter Tauber soll weiterhin für die Organisation des Bundestagswahlkampfes zuständig sein.

dpa