Polizisten weigerten sich bei G20, ins Schanzenviertel einzurücken

Polizeipräsident berichtet

+ © dpa Verschiedene Polizeieinheiten verweigerten das Vorrücken in das Schwanzenviertel. © dpa

Beim G20-Gipfel in Hamburg weigerten sich Polizeieinheiten offenbar, in das Schanzenviertel einzurücken. Der Polizeipräsident verriet, warum das so war.