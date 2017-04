Frankreich-Wahl: So sehen Sie die Abstimmung im TV und Live-Stream

Paris - An diesem Sonntag wählen die Franzosen einen neuen Präsidenten. So sehen Sie die Abstimmung im deutschen Fernsehen und Live-Stream.

Die Präsidentschaft von Francois Hollande neigt sich nach fünf Jahren dem Ende zu. Am Sonntag, den 23. April, werden die Franzosen deshalb an die Wahlurnen gebeten: Sie haben die Wahl zwischen elf Politikern, die sich auf das Präsidentenamt beworben haben. Aktuelle Umfragen und Prognosen sagen ein knappes Rennen vorher, weshalb es als unwahrscheinlich gilt, dass am Sonntag bereits der neue Präsident Frankreichs feststeht.

Das Wahlsystem in Frankreich ermöglicht nämlich zwei Wahlgänge: Sofern am ersten Wahltermin kein Kandidat die absolute Mehrheit bekommt, wird an einem zweiten Tag der Präsident in einer Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Kandidaten gewählt. Dieser zweite Wahlgang hat sich in den letzten Jahren zum Standard entwickelt, seit 1965 konnte kein Kandidat die Wahl bereits im ersten Wahlgang entscheiden.

Wahl in Frankreich 2017: Mehr Informationen schon vorab im deutschen Fernsehen

Wer sich vor dem Wahlsonntag noch einmal intensiver mit den französischen Präsidentschaftswahlen und den entsprechenden Kandidaten auseinandersetzen möchte, kann sich im deutschen Fernsehen informieren: Phönix strahlt am Donnerstag, den 20. April, um 21 Uhr die Spezialsendung „Frankreichs Qual der Wahl - eine Nation im Zwiespalt“ aus. In dieser geht es nicht nur um die Präsidentschaftswahlen am Sonntag, sondern auch um die französischen Parlamentswahlen im Sommer. ARD-Korrespondent Mathias Werth beleuchtet die Hintergründe und Perspektiven der Abstimmung. Die Sendung wird unter anderem am Freitag, den 21. April, um 01:30 Uhr, 08:15 Uhr und 19:15 Uhr wiederholt.

Darüber hinaus bringt Phönix am Freitag, den 21. April, um 09:15 Uhr eine Reportage zu Frankreich vor der Wahl. Diese wird am Samstag, den 22. April, um 15:00 Uhr erneut ausgestrahlt. In der Sendung stellt Korrespondent Mathias Werth die französischen Kandidaten und ihre Programme vor.

Wahl in Frankreich 2017: Ab wann gibt es ein Ergebnis?

Richtig spannend wird es am Sonntag, den 23. April. Dann steht der erste Wahlgang in Frankreich an, die Wahllokale öffnen landesweit um 8 Uhr. Bis 19 Uhr haben die meisten Franzosen Zeit, ihr Kreuzchen zu machen. Manche Wahllokale in den Großstädten haben aber auch bis 20 Uhr geöffnet.

Mit dem Schließen der letzten Wahllokale um 20 Uhr wird zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Sender France 2 die ersten Prognosen veröffentlichen und live berichten. Mit dem offiziellen Ergebnis rechnet man allerdings erst einen Tag später. Interessierte mit Französischkenntnissen können den Sender eventuell auch in Deutschland empfangen: France 2 kann man in Grenzgebieten über Antenne und im analogen Kabel sehen, in ganz Deutschland ist der Sender oft auch im digitalen Kabel zu empfangen.

Präsidentschaftswahlen in Frankreich: So verfolgen Sie den Wahlabend im TV und Live-Stream

Auch in Deutschland berichtet das Fernsehen über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. So sendet Phönix am Sonntag ab 19 Uhr aktuelles über die Abstimmung, Michael Krons berichtet aus Paris. Wer das Polit-Ereignis im Internet verfolgen will, kann dies im Phönix-Live-Stream tun. Für Smartphone- und Tablet-Nutzer bietet es sich auch an, die entsprechende App herunterzuladen. Apple-Kunden können die Phönix-App bei iTunes downloaden, Android-Nutzer bekommen sie im Google Play Store.

Auch N24 wird um 21 Uhr und um 22 Uhr eine Live-Berichterstattung von den Wahlen in Frankreich anbieten. Der Nachrichtensender hat ebenfalls einen Live-Stream, mithilfe dessen Zuschauer das Programm im Internet verfolgen können. Für Smartphone- und Tablet-Nutzer gibt es außerdem eine kostenlose App. Apple-Anhänger laden sie sich bei iTunes herunter, Android-Nutzer im Google Play Store.

Auch in der ARD wird die Frankreich-Wahl am Sonntagabend Thema sein, beispielsweise in den Nachrichtenformaten Tagesschau um 20 Uhr und in den Tagesthemen um 23:10 Uhr. Beide Sendungen können sowohl live, als auch nachträglich im Stream im Internet angesehen werden. Darüber hinaus bietet das Erste eine App an, die Apple-Nutzer bei iTunes und Android-Kunden im Google Play Store downloaden können.

Auch das ZDF wird das Thema wohl im heute-journal um 21:45 Uhr anschneiden. Wer keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann die Nachrichten auch im ZDF-Live-Stream anschauen. Alternativ steht die ZDF-App zur Verfügung, die Apple-Kunden bei iTunes und Android-Nutzer im Google Play Store downloaden können.

Am Sonntagabend werden also auch in Deutschland schon erste Prognosen über den Ausgang der Frankreich-Wahlen im Fernsehen veröffentlicht und das Ergebnis eingeordnet. Es wird aber noch bis zum 7. Mai dauern, bis ein Präsident bekannt ist: An diesem Termin findet nämlich der zweite Wahlgang statt, der voraussichtlich den nächsten Präsidenten unseres Nachbarlandes hervorbringen wird. Alle weiteren Fragen und Antworten zu den Wahlen in Frankreich werden hier beantwortet.

Wahl in Frankreich 2017: Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten

Obwohl die Frankreich-Wahl aktuellen Umfragen zufolge denkbar knapp werden könnte, lassen sich anhand der Prognosen einige Favoriten ausmachen.

Emmanuel Macron : Aktuelle Prognosen sehen den erst 39-jährigen Macron bei 23 Prozent, womit er zu den Top-Favoriten des ersten Wahlgangs zählt. Der ehemalige Investmentbanker hat erst im vergangenen Jahr seine Partei „En Marche" gegründet. Nun tritt er als unabhängiger Kandidat an und will das Links-Rechts-Schema durchbrechen. Der ehemalige Wirtschaftsminister von Präsident Francois Hollande ist sehr pro-europäisch eingestellt und würde wohl auf eine Zusammenarbeit mit Deutschland setzen.

Marine Le Pen : Die zweite große Favoritin bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ist die Rechtspopulistin Marine Le Pen von Front National. Im Gegensatz zu Macron ist sie eine leidenschaftliche EU-Gegnerin: Sie möchte in Frankreich den Euro abschaffen und das Schengen-Abkommen verlassen. Zwar sagen Umfragen Le Pen im ersten Wahlgang mit 22 Prozent der Stimmen ähnlich gute Ergebnisse wie Emmanuel Macron voraus. In einem möglichen zweiten Wahlgang dürfte die Rechtspopulistin dem unabhängigen Kandidaten jedoch unterliegen: Prognosen sagen, dass Marine Le Pen bei einer Stichwahl nur 38 Prozent der Wähler überzeugen kann, während Macron ungefähr 62 Prozent bekommen würde.

Francois Fillon : Auch der Konservative Fillon hat Chancen auf das Präsidentschaftsamt: Umfragen sehen ihn momentan bei 20 Prozent im ersten Wahlgang. Der 63-Jährige gilt als wirtschaftsliberal, will die 35-Stunden-Woche kippen und das gesetzliche Rentenalter anheben. Allerdings ist der Konservative wegen einer Affäre um die Beschäftigung seiner Frau in der Kritik. Bei einer möglichen Stichwahl mit Marine Le Pen würden sich den Umfragen zufolge 57 Prozent für Fillon und 43 Prozent für Le Pen entscheiden.

Jean-Luc Mélenchon : Der Linkspolitiker hat in den letzten Wochen deutlich aufgeholt, aktuelle Umfragen sehen den 65-Jährigen im ersten Wahlgang nur knapp hinter Fillon bei 19 Prozent. Auch Mélenchon ist europa-kritisch, außerdem will er die Nato verlassen und aus der Atomenergie aussteigen.

: Der Linkspolitiker hat in den letzten Wochen deutlich aufgeholt, aktuelle Umfragen sehen den 65-Jährigen im ersten Wahlgang nur knapp hinter Fillon bei 19 Prozent. Auch Mélenchon ist europa-kritisch, außerdem will er die Nato verlassen und aus der Atomenergie aussteigen. Benoit Hamon: Relativ abgeschlagen sehen die Prognosen den Kandidaten der sozialistischen Partei Hamon. Ihn unterstützen bei Umfragen ungefähr acht Prozent der Wähler. Er wirbt unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen und will Bankengewinne zusätzlich besteuern.

Neben den vorgestellten Kandidaten bewerben sich noch sechs weitere Politiker auf das Präsidentschaftsamt. Auf der Homepage der Bundestagswahl 2017 gibt es weitere Informationen zu deren aktuellen Umfragewerten. Es steht also ein spannender Wahlsonntag in unserem Nachbarland bevor, der sicherlich auch von vielen Deutschen im Fernsehen und Live-Stream verfolgt werden wird.

Wahl in Frankreich 2017: So schlugen sich die Kandidaten in den TV-Debatten

Vor wenigen Wochen konzentrierte sich der französische Wahlkampf auf ein großes Fernsehereignis: Bei der letzten TV-Debatte stritten sich die Kandidaten im Fernsehen um die wichtigsten Wahlkampfthemen. Dabei polarisierte insbesondere das Thema Europäische Union. Während der Sozialliberale Macron und der Konservative Fillon die EU-Mitgliedschaft verteidigen, ist unter anderem Marine Le Pen für einen Ausstieg aus der Gemeinschaft.

Die Kandidaten waren sich darüber hinaus beispielsweise über das Vorgehen im Kampf gegen den Terrorismus uneinig. „Wir müssen unsere Grenzen wiederbekommen. Denn es ist absolut unmöglich, gegen den Terrorismus zu kämpfen, wenn wir nicht wissen, wer in unser Land kommt,“ sagt Le Pen zu diesem Streitpunkt.

Als Gewinner der Debatte schien die Linkspolitiker Mélenchon hervorzugehen: Laut einer Blitzumfrage hielten 25 Prozent der Zuschauer ihn für den überzeugendsten Kandidaten. Ihm folgte der momentane Favorit Macron, den 21 Prozent als besonders überzeugend einschätzen, und Fillon mit 15 Prozent. Zwei Wochen zuvor hatten sich bereits die fünf aussichtsreichsten Kandidaten zu einem TV-Duell getroffen. Dabei kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den Favoriten Macron und Le Pen.

