Kommentar: Putin in Russland vereidigt

Es ist zwar keine Überraschung, er hat es aber wieder einmal geschafft: Wladimir Putin ist erneut als Präsident Russlands vereidigt worden. Von Marc Kuhn

Wahlkampf hat der starke Mann Russlands erst gar nicht geführt. Trotzdem war sein Sieg im März überwältigend. Allerdings waren auch die Betrügereien bei dem Urnengang offensichtlich und dreist. Putin erteilt Putin so den Segen. Er hat das Riesenreich eben fest im Griff. Von Demokratie kann wahrlich in Russland keine Rede sein. Deshalb ist auch mehr als befremdlich, dass Altkanzler Gerhard Schröder bei der Zeremonie des Zaren aufkreuzt und dem „lupenreinen Demokraten“ huldigt. Das gehört sich schlicht nicht. Schröders Verhalten ist peinlich für Deutschland. Und niemand protestiert.

Putin kann sich sein antidemokratisches Verhalten leisten, weil er Russland wieder an die Weltspitze geführt hat. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts lag das Land am Boden. Mit konsequenter Brutalität hat der Präsident es wieder aufgerichtet. Der Preis dafür ist freilich hoch gewesen. In der russischen Gesellschaft sind alle relevanten Gruppen entmachtet worden. Vor allem von der Presse geht keine Gefahr mehr aus. Ebenso wenig von der Opposition. Die Schalter der Macht hat Putin ohnehin mit treu Ergebenen besetzt.

Und in der Außenpolitik ist ihm die Schwäche des Westens entgegengekommen. Die Annexion der Krim und die Uneinigkeit in der Ukrainepolitik haben ihm gezeigt, dass Europa sich nicht gegen ihn stellen wird. In Syrien und im Irak hat er die Unerfahrenheit von US-Präsident Trump ausgenutzt. Unter dem Strich hat Putin Russland den lang vermissten Respekt der Welt wieder verschafft.

An ihm kommt mittlerweile auch auf internationalem Parkett niemand mehr vorbei. Deshalb meiden die Staats- und Regierungschefs jeglichen Konflikt mit ihm. Schließlich können viele Krisen nicht ohne den russischen Präsidenten gelöst werden. Und: Seine Entmachtung fürchtet die Politik mindestens ebenso. Dann würde dem Reich der Kollaps drohen – mit unabschätzbaren Folgen nicht nur für Europa.

So wird sich die Welt weiter mit Putin arrangieren – auch wenn Russland weit von demokratischen Strukturen entfernt ist.

Quelle: op-online.de