Kommentar: Raser zu lebenslanger Haft verurteilt

Endlich ist der PS-Protz-Szene ein Zeichen gesetzt worden. Zwei Raser sind erstmals in Deutschland nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang des Mordes schuldig gesprochen worden. Von Frank Pröse

Das Berliner Landgericht schafft mit seinem Urteil und den lebenslangen Freiheitsstrafen einen viel beachteten Präzedenzfall, denn bisher wurden derlei Raser wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Strafkammer hat Mut bewiesen, in dem sie sich auf die Argumentation der Ankläger einließ, dass die Raser allein dadurch, dass sie mit hoher Geschwindigkeit auf einer belebten Straße unterwegs waren, den Tod eines Menschen billigend in Kauf genommen haben. Nach des Staatsanwalts Ansicht war es somit eine Tat mit gemeingefährlichen Mitteln, eine Tat mit dem Auto als Mordwaffe.

Ob die Raserszene sich über die neue Qualität des Urteils disziplinieren lässt, wird sich erst noch erweisen müssen. Skepsis ist durchaus angebracht, da die überwiegend jungen Männer sich zumeist nur über ihre PS-Boliden definieren (können). Anerkennung finden sie lediglich über ihr Auto, möglichst gar über einen Sieg beim illegalen Wettrennen. Wer allein auf diesem Weg sein Ansehen zu mehren glaubt, der lässt sich von Regeln nicht ausbremsen, geschweige denn stoppen.

Nun also ein Urteil im Namen des Volkes, denn es spricht Volkes Seele an. Da aber bedingter Vorsatz und bewusste Fahrlässigkeit schwer voneinander abzugrenzen sind, wird das Urteil vor dem BGH wohl kaum zu halten sein. Zu vermuten ist doch, dass die Gesetzeslage ausgeweitet wurde, weil die geltenden Gesetze nach Auffassung der Berliner Richter offensichtlich keine angemessenen Sanktionen bereithalten. Aber selbst wenn das Urteil in der kommenden Instanz von Mord auf Totschlag revidiert werden sollte, die Zeit der kulanten Urteile wegen fahrlässiger Tötung scheint vorbei. Wer jemanden tot rast, geht für Jahre in den Knast. Wer aus Spaß den Tod anderer Menschen in Kauf nimmt, der hat auch kein milderes Urteil verdient.

Das Urteil wegen Mordes mag so nicht bestehen bleiben, aber es ist zu hoffen, dass die hohen Haftstrafen überleben. Damit bekäme die körperliche Unversehrtheit wieder einen ihr angemessenen Stellenwert. Vielfach ist das nicht der Fall, wie man an den teils empörend geringen Schmerzensgeldsummen ablesen kann.

Quelle: op-online.de