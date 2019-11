Erdogan: Mann aus NRW im Türkei-Urlaub verhaftet – die Vorwürfe sind heftig

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat einen Mann aus Köln in seinem Türkei-Urlaub verhaften lassen. Und auch eine Frau aus Hamburg durfte nicht mehr ausreisen.

Ein Mann aus Köln wurde in der Türkei verhaftet, als er seine Familie besuchen wollte

Eine Frau aus Hamburg wurde ebenfalls in der Türkei verhaftet, als sie sich dort um die Gräber ihrer Eltern kümmern wollte

Grundlage sind unter anderem Posts, bzw. auch nur „Likes“ auf Facebook

Istanbul - In derTürkei sind zwei weitere Deutsche mit der Justiz in Konflikt geraten. Seit dem 12. November sitzt ein Mann aus Köln wegen Terrorvorwürfen in Haft. Gegen eine Frau aus Hamburg wurde nach Angaben des Ehemanns eine Ausreisesperre verhängt. In beiden Fällen geht es auch um Vorwürfe der Tätigkeit in pro-kurdischen Vereinen.

Deutscher in Türkei verhaftet: Kölner wollte seine Familie besuchen

Bekir Topgider habe in der Südosttürkei seine Familie besucht, als er festgenommen wurde, sagte sein Anwalt Hasan Dagtekin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Ihm würden Terrorpropaganda und „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ vorgeworfen. Gemeint ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die in der Türkei und Europa als Terrororganisation gilt. Einer Pressemitteilung von Vereinskollegen zufolge ist Topgider (geboren 1959) unter anderem „Mitglied des geschäftsführenden Vorstands“ von Komkar, einem Verband von „Vereinen aus Kurdistan in Deutschland“.

Kölner in TÜrkei verhaftet: Hintergrund sind Beitrage auf Facebook aus dem Jahr 2009

Hintergrund der Anschuldigungen seien unter anderem Beiträge auf Facebook, manche stammten aus dem Jahr 2009, sagte Anwalt Dagtekin. Demnach stoßen sich die türkischen Behörden auch an der Vereinsarbeit des Mannes. Komkar werde in den Akten als „parallele Organisation“ bezeichnet. Topgider weise die Vorwürfe zurück.

Frau aus Hamburg in Türkei verhaftet: Ausreisesperre verhängt

Seit dem 3. Oktober wirdNebahat Yildirim aus Hamburg in der Türkei festgehalten. Die58-Jährige habe zuerst acht Tage in Haft gesessen, bevor gegen sie die Ausreisesperre verhängt wurde, wie ihr Ehemann, der namentlich nicht genannt werden wollte, der dpa sagte. Seit 1991 habe sie nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr Anwalt Abdülmenaf Kiran sagte, seiner Mandantin würden Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung vorgeworfen. Sie bestreite das.

Deutsche Frau in TÜrkei verhaftet: Sie hatte einen Erdogan beleidigenden Post „geliked“

Den Behörden zufolge soll die Frau über eine Hamburger Organisation 2012 Hungerstreiks in der Türkei organisiert und den Anführer der PKK unterstützt haben. Ihr Mann sagte allerdings, seine Frau sei in dem fraglichen pro-kurdischen Verein gar nicht aktiv gewesen. Zudem soll sie einenBeitrag in sozialen Medien „geliked“ haben, der für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan beleidigende Aussagen enthalten habe.

Ihrem Mann zufolge war die Hamburgerin ins südosttürkische Diyarbakir gereist, um sich um dieGräber ihrer Eltern zu kümmern und Geschwister zu besuchen. Seit der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam müsse sie sich fünfmal die Woche bei der Polizei melden.

