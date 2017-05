Anschlag in Kabul: Merkel will „Kampf gegen Terror gewinnen“

Nach dem Bombenanschlag am Mittwochmorgen beginnen in Kabul die Aufräumarbeiten.

Bei einer der schweren Explosion im Diplomatenviertel von Kabul sind mindestens 80 Menschen getötet und mehr als 350 verletzt worden. Alle Entwicklungen in unserem News-Blog.

Kabul - Wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte, war am Mittwochmorgen eine Autobombe explodiert. Nach bisherigen Berichten soll es sich um einen Selbstmordanschlag handeln. wir berichten in unserem News-Blog über die aktuellen Entwicklungen.

Am Mittwochmorgen explodierte ungefähr um 8:30 Uhr eine Autobombe auf dem Sanbak-Platz in Kabul.

Bisher gibt es mindestens 80 Tote und mehr als 350 Verletzte.

In der Umgebung der Explosion befinden sich viele afghanische Ministerien, sowie internationale Botschaften und das Hauptquartier der Nato.

Die deutsche Botschaft wurde massiv beschädigt, ebenso die französische und japanische Botschaften berichten von Sachschäden.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

14:18 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich entsetzt über die Terrorattacke nahe der deutschen Botschaft in Kabul gezeigt. „Meine Gedanken und meine Anteilnahme gelten den Opfern dieses Anschlags und ihren Familien“, sagte Merkel am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Nürnberg.

„In Momenten wie diesen wird uns einmal mehr klar: Der Terrorismus kennt keine Grenzen. Er zielt auf uns alle - ob in Manchester oder Berlin, Paris, Istanbul, Sankt Petersburg oder heute Kabul. Wir sind heute über alle Grenzen hinweg in Entsetzen und in Trauer vereint.“ Zugleich gab sich Merkel entschlossen: „Wir werden den Kampf gegen den Terrorismus führen und wir werden ihn gewinnen.“

14:15 Uhr: Das Auswärtige Amt erklärte weiterhin, dass die Sicherheitslage am Hindukusch "volatil und regional unterschiedlich" sei. Daran habe sich nichts geändert, sagte eine Sprecherin. Im Vordergrund stehe derzeit nicht eine Neubewertung der Sicherheitslage, sondern die Aufklärung der Lage nach dem Anschlag. Bei der Selbstmordattacke im Diplomatenviertel Kabuls waren am Morgen mindestens 80 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, dass gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Sicherheitslage in Afghanistan mit Blick auf Abschiebungen "fortlaufend" bewertet werde. "In den nächsten paar Tagen" werde es keine Sammelabschiebungen geben. Grundsätzlich bleibe es aber "richtig, dass nach unserem Gesetz bestehende Ausreisepflichten durchgesetzt werden müssen".

Auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass sich an der Sicherheitslage am Hindukusch grundsätzlich nichts geändert habe. Auswirkungen auf die im Norden Afghanistans stationierte deutschen Soldaten gebe es nicht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückt Opfern von Kabul sein Mitgefühl aus

14:10 Uhr: Trotz des erneuten schweren Anschlags in Kabul sieht die Bundesregierung derzeit keinen Grund für eine Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan. Die Sicherheitslage in den afghanischen Provinzen sei "sehr unterschiedlich" und der Kampf gegen die Taliban und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "konzentriert sich auf einige der Provinzen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin.

13:16 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Anschlag in Kabul als abscheulich verurteilt. „Bei unseren Bemühungen gegen den Terror werden wir auch in Zukunft zusammenstehen“, schrieb Steinmeier am Mittwoch in einem Kondolenztelegramm an den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani. „Es ist meine Hoffnung, dass es uns gemeinsam gelingt, auf dem Weg zu Frieden und Sicherheit für alle Menschen in Afghanistan weiter voranzuschreiten.“

Das Staatsoberhaupt schrieb auch den Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Kabul, nachdem nach Angaben des Auswärtigen Amtes ein afghanischer Sicherheitsmitarbeiter der Botschaft getötet und zwei weitere Mitarbeiter verletzt worden waren. Den Angehörigen des getöteten Wachmanns gelte sein tiefes Beileid. „Ich möchte allen Verletzten und ihren Angehörigen mein Mitgefühl ausdrücken und Ihnen allen für Ihren Mut und Ihren großartigen Einsatz auf diesem schwierigen Posten danken. Meine Gedanken sind in diesen schwierigen Tagen bei Ihnen“, schrieb Steinmeier.

BBC-Journalisten bei Anschlag in Kabul verletzt

12:40 Uhr: Außenminister Sigmar Gabriel verspricht den Familien der betroffenen Opfer der deutschen Botschaft Unterstützung und Hilfe.

Nach dem fürchterlichen Anschlag vor der Deutschen Botschaft in #Kabul hat AM @sigmargabriel den Familien Unterstützung zugesagt pic.twitter.com/wugH7Iw0Gw — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 31. Mai 2017

12:32 Uhr: Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides äußerte sich "erschüttert" über den "mörderischen Terroranschlag in Kabul".

Outraged by yet another murderous terrorist attack in #Kabul My thoughts are w/ the victims & their families & all people in #Afghanistan — Christos Stylianides (@StylianidesEU) 31. Mai 2017

12:24 Uhr: Bei dem Bombenanschlag im Diplomatenviertel von Kabul ist ein afghanischer Fahrer des britischen Senders BBC getötet worden. Darüber hinaus seien vier BBC-Journalisten verletzt worden, teilte der Sender am Mittwoch in London mit. Der Tod des Mitarbeiters erfülle den Sender mit "großer Traurigkeit". Der Familienvater habe die Journalisten gerade zum Büro gefahren.

12:20 Uhr: Der ursprünglich für diesen Mittwoch geplante Flug zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan wird nach dem verheerenden Anschlag in Kabul verschoben.

12:00 Uhr: Nach dem Anschlag haben nun auch Grüne und Linke einen sofortigen Stopp von Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan gefordert. Es sei "unmenschlich", Afghanistan immer noch als sicher einzustufen "und weiterhin dorthin abzuschieben", sagte Linken-Parteichefin Katja Kipping am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

11:55 Uhr: Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nadschib Danisch, sagte, der oder die Attentäter könnten einen schwarzen Tanklastwagen für Wasser mit Sprengstoff befüllt haben. „Aber weil die Explosion so schwer war, können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Vom Tanker ist kaum noch etwas übrig.“ Die Wucht der morgendlichen Explosion habe mindestens 50 Fahrzeuge zerstört.

Es ist der achte schwere Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn. Dabei wurden Hunderte Menschen getötet oder verletzt.

Deutsches Personal unter den Verletzten

11:35 Uhr:Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. Die radikalislamischen Taliban ließen zudem verlauten, sie seien es nicht gewesen.

10:46 Uhr: Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat gefordert, die für Mittwoch erwarteten Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. "Es ist unfassbar und unerträglich, dass entgegen aller Fakten der nächste Flieger starten soll", erklärte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt in Frankfurt am Main. Es wird vermutet, dass ein Flieger am Mittwochabend nach Kabul starten soll.

Aus Europa nach Afghanistan kommende Rückkehrer sind nach Ansicht von Pro Asyl besonders gefährdet. "Wer westlich gekleidet auftaucht, gilt als Kollaborateur des Westens", erklärte Burkhardt. Er kritisierte zudem, dass die Asylverfahren für Afghanen einem russischen Roulette ähnelten.

10:43 Uhr: "Das sind bestürzende Nachrichten aus Afghanistan", erklärte Gabriel. "Den Anschlag in Kabul, bei dem Dutzende Menschen verletzt und getötet wurden, verurteile ich auf das Schärfste." Der Außenminister unterstrich zugleich die Entschlossenheit der Bundesregierung, "die afghanische Regierung bei der Stabilisierung des Landes weiter zu unterstützen".

AM @sigmargabriel: Bestürzende Nachrichten aus #Kabul. Verurteile Anschlag auf das Schärfste. Unsere Gedanken sind bei Angehörigen der Opfer pic.twitter.com/Xm7SLLnY25 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 31. Mai 2017

10:26 Uhr: Wie Bundesaußenminister Sigmar Gabriel mitteilt, wurde ein afghanischer Wachmann der deutschen Botschaft bei der Explosion getötet. Auch Bedienstete der deutschen Botschaft seien verletzt worden. Mittlerweile befänden sich jedoch alle Mitarbeiter in Sicherheit.

Selbstmordanschlag in Kabul: Das ist passiert

Eine riesige Rauchwolke stand über der Gegend, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zunächst war unklar, was das Ziel des mutmaßlichen Anschlags gewesen sein könnte und ob es Opfer gab. Inzwischen haben Behörden bekannt gegeben, dass mindestens 80 Menschen getötet wurden, mehr als 350 Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Medienberichten soll sich die Detonation in der Nähe des Sanbak-Platzes ereignet haben - einem großen Verkehrskreisel in der Nähe vieler afghanischer Ministerien. Zu dieser Zeit sind Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Auch viele Botschaften, darunter die deutsche Botschaft, sowie das Hauptquartier der Nato liegen in der Nähe.

Mehrere Botschaften beschädigt

+ Autobombenanschlag in Kabul © dpa Nach Angaben der französischen Regierung wurden die deutsche und die französische Botschaft beschädigt. An beiden Botschaftsgebäuden habe es "Sachschäden" gegeben, sagte Europaministerin Marielle de Sarnez im Radiosender Europe 1. Die Schäden an der deutschen Botschaft seien sogar massiv, unter anderem wurden Fenster eingedrückt.

Wie der indische Botschafter Manpreet Vohra dem Fernsehsender Times Now sagte, explodierte die Bombe nur hundert Meter von der indischen Botschaft entfernt. Es sei aber kein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Auch an der japanischen Botschaft gingen Scheiben zu Bruch. Zwei japanische Botschaftsmitarbeiter wurden leicht verletzt, wie das Außenministerium in Tokio mitteilte.

Die Nato-Mission in Afghanistan verurteilt die Bluttat aufs Schärfste. Der Anschlag, zu dem sich zunächst niemand bekannte, spiegele die „barbarische Natur“ der Täter und deren völlige Gleichgültigkeit gegenüber Zivilisten, erklärte das Hauptquartier des Einsatzes „Resolute Support“ in Kabul.

Zugleich lobte die Nato die lokalen Sicherheitskräfte, die sich dem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug entgegen gestellt hätten, bevor dieses mitten im schwer gesicherten Regierungs- und Diplomatenviertel explodierte.

Bombe explodierte in der Nähe wichtiger afghanischer Ministerien

Bilder in sozialen Medien zeigten zerfetzte Autos, blutige Körper und eine große Rauchwolke. Auch die US-Botschaft, die britische Botschaft, das Nato-Hauptquartier sowie viele afghanische Ministerien liegen in der Nähe des Anschlagsorts.

#BREAKING: Massive car explosion on the gate of the German mission in #Kabul, in the diplomat area, 60 injured.pic.twitter.com/umN9UtMl8Y — Aüd™ (@CodeAud) May 31, 2017

Zeugen berichteten, dutzende Autos blockierten die Straßen. Es gebe mehrere Verletzte. Zunächst bekannte sich niemand zu der mutmaßlichen Attacke. Noch hunderte Meter vom Anschlagsort entfernt gingen Fensterscheiben zu Bruch. Die Feuerwehr versuchte, Brände in mehreren Gebäuden zu löschen. Die Opferzahl könnte nach Angaben des Gesundheitsministerums weiter steigen. Die Rettungskräfte seien noch damit beschäftigt, Tote und Verletzte in die Krankenhäuser zu bringen, sagte der Sprecher.

Ende April hatten die Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verschärft.

+ Explosion in Kabul: Eine verletzte Frau wartet nach dem mutßmasslichen Anschlag auf medizinische Hilfe. © AFP Kabul wird immer wieder Ziel von Anschlägen von radikalislamischen Rebellen. Anfang Mai waren bei einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Soldaten mindestens acht Menschen getötet worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Im März hatten Angreifer ein Militärkrankenhaus in Kabul gestürmt und mindestens 38 Menschen getötet. Mehr als 70 weitere Patienten, Ärzte und Pfleger wurden bei dem Angriff auf Afghanistans größtes Militärhospital verletzt.

Bilder des Anschlags in sozialen Medien verbreitet

A huge explosion hit in a high-security area in Afghan capital #Kabul, severals have been killed and dozens injured. pic.twitter.com/sgDTOQ4W1n — Apolina De (@apolina_de) May 31, 2017

In den sozialen Medien posten am Mittwochmorgen zahlreiche User Bilder und Kurzberichte von der Explosion in Kabul, die nach bisherigen Erkenntnissen viele Opfer gefordert hat.

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 31, 2017

#KabulExplosion: As per the latest statement from local authorities, the death toll may increase https://t.co/kZXqmsaJko pic.twitter.com/6jhDglOeU1 — Financial Express (@FinancialXpress) May 31, 2017

